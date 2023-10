LECLERC, Colette



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 23 septembre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Colette Leclerc, épouse de feu monsieur Noël Lecours, fille de feu Irène Ruel et de feu Joseph-Louis Leclerc. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 13 octobre 2023 de 19h à 21h etde 9h à 10h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : feu Renée, Yvette (Marc De Lair), Pierre (Carole Montambault), Lucie, Andrée (Hugues Leblond), Brigitte, Jean (Maryse Proulx), Marie et Louis (Nancy Dussault); plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses sœurs : Jeannine (feu Aurélien Turmel et feu Raymond Poulin), Jacqueline (feu Claude Morin) et Mado (Denis Faucher), sa belle-sœur Thérèse Dupont; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite du Canada, https://arthrite.ca/