VÉZINA, Marie-Marthe



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 octobre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Marie-Marthe Vézina, épouse de monsieur Roland Plante, fille de feu Alphonse Vézina et de feu Armel Gonthier. Elle demeurait à Saint-Isidore. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Benoit (Martine Paradis); son petit-fils Keven (Sabrina Lemieux); ses frères et sœurs: feu Thérèse (feu Maurice Bilodeau), feu Jeanine, feu Françoise (feu Fernand Couture), Monique (feu Raymond Samson), feu Marie-Claire (feu Victor Tanguay), feu Patrick (Monique Breton), Lucille (Yvon Boucher), Cécile, Jean-Yves (Denise Laflamme) et Jean-Guy (Pierrette Turgeon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plante: feu Rose-Alma (feu Henri Cameron), feu Rita (feu Pierre Larose, feu Lorenzo Guillemette), feu Gérard (Annette Beaudoin), feu Rosaire (Yvonne Chatigny), Irène (feu Hervé Brochu, Magella Chatigny), feu Raymond (feu Monique Pichette, feu Gisèle Valois), feu Laval (feu Éliane Roy), Joseph (feu Marguerite Chatigny, Thérèse Couet), feu Paul-Émile (feu Mariette Rhéaume), feu Jeannine (feu Guy Bélanger), feu Arsène (Rachel Viens), Rhéa et Yvon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité gériatrique de courte durée de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera au complexeà compter de 11h.