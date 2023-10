BRETON, Jacques



À Saint-Zacharie, le 2 octobre 2023, à l'âge de 73 ans et 2 mois, est décédé subitement, monsieur Jacques Breton, époux de madame Diane Bisson. Il était le fils de feu Paul Breton et de feu Anne-Marie Morin. Il demeurait à Lévis (secteur Pintendre). Outre son épouse Diane, il laisse dans le deuil ses enfants : Paula (Jean-François Aubin) et Jean-François; ses petits-enfants : Maxime, Mathieu, Alexia et Thomas; ses frères et soeurs : Jean-Louis (Lise Bouchard), Jocelyne (Denis Guay), Joanne (Romuald Lebreux), Céline (Roger Bélanger), Denise (Claude Lacasse), Marcelle (Réjean Gilbert), Patricia, Renald (Odette Lacasse), Renée (Camil Cloutier), Mario (Sonia Bolduc), Jean-Pierre (Suzie Métivier) et Andrée; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bisson : Ghislaine (Laurent Guay), Gaston (Gaétane Paquet), Pauline (Guy Larivière), Donald, Lévis (Michelle Choinière) et Aline (Francis Tardif). Il laisse également dans le deuil la communauté des pompiers de Lévis, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le parrain de son frère Jean-Pierre et de son neveu Bruno. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation du Grand défi Pierre Lavoie. La famille vous accueillera au complexeà compter de 11h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le vendredi 13 octobre à 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".