BEAUMONT, Jean-Paul



Samedi, le 23 septembre 2023, est décédé monsieur Jean-Paul Beaumont, fils de feu Camille Beaumont et de feu Delphine Turgeon.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lise Tessier; ses enfants : Mario (Jacinthe Fillion), Mélanie (René Marois), Sylvie (Bernard Lebel), Christine (Éric Manny) et Éric (Caroline Garant); ses petits-enfants : Marie-Pier, Cynthia, Karolan, Samantha et Jasmine; ses arrière-petits-enfants : Nathan, Victoria, Hailey, Akalie et Daryl; ses frères et sœurs : Rodrigue (Georgette Marcoux), Marie-Marthe (Yvon Savard), Michel (Madeleine Labonté), Micheline (Raymond Fiset), Jacques (Line Bélanger) et feu Pierre (Lise Morin); les enfants de sa conjointe : Mélanie et Dominic Paquet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg pour leurs soins attentionnés et humains. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 16h.La mise en niche des cendres se fera à La Souvenance ultérieurement. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don au FAIS (Centre d'hébergement de Charlesbourg) ou à la Société canadienne du cancer.