TRUDEL, Jean



C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de M. Jean Trudel, survenu le 20 septembre 2023 à l'Hôpital d'Alma, à l'âge de 80 ans, conjoint de dame Andrée Perron, demeurant à Alma. Il était le fils de feu M. Henri Trudel et de feu dame Madeleine Chouinard. La famille recevra les condoléances, le vendredi 13 octobre 2023 à compter de 9h à lavous pourrez visionner la célébration en direct ou en rediffusion grâce à notre webdiffusion accessible par ce lien: https://commemora.tv/fr/diffusions/79797. M. Trudel a été confié au crématorium. Il laisse dans la peine sa conjointe dame Andrée Perron ; ses enfants : Stéphane (Mélanie Lacasse) et Hélène (Luc Delisle) ; la mère de ses enfants dame Suzanne Grenier ; ses petits-enfants : Olivier et Raphaël Trudel, Guillaume et Antoine Delisle ; son frère Richard (Céline Rompré) ; ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Micheline Perron (feu Claude Gagnon), Jean-Guy Perron (feu Connie Hills), Denise Perron Monaghan (feu Tom Monaghan) et Denis Perron. Il laisse également dans le deuil ses nombreux neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que parents et ami(e)s très chers. La famille souhaite remercier chaleureusement le service d'oncologie pour leur écoute et leur humanisme. Un merci particulier à Dre Marie-Claude Saucier et tout le personnel du 5e étage de l'Hôpital d'Alma pour leur grand dévouement. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à Soli-Can Lac St-Jean Est, 1540, boulevard Auger Ouest, Alma, G8C 1H8, don en ligne : www.solican.org. ou administration@solican.org. Pour rendre hommage à M. Jean Trudel, visitez le site : www.residencefunerairelacstjean.com.