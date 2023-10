OUELLET, Stanislas "Stan"



Au CHUL, le 3 octobre 2023, à l'âge de 85 ans et 4 mois, est décédé monsieur Stanislas Ouellet. Il était l'époux de dame Myrto Simoneau, fils de feu Germaine Garon et de feu Paul Ouellet. Natif de Rivière-Ouelle, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13h à 15h30.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Myrto; ses enfants : Nicolas (Maggy Coupé) et Jean-Philippe; ses petits-enfants : Gabriel et Samuel; ses frères et soeurs : feu l'abbé Jean-Baptiste, feu Roger (Lucienne Alexandre), feu Marcel (Marguerite Langlois), feu Rita (feu Elzéar Lafontaine), Françoise (Maurice Deslandes), Yvette (feu Guy Bernier), feu Raoul, Rosaire (feu Ginette Légaré) et Léonce (Louise Champagne); ses beaux-frères de la famille Simoneau : feu Jean-Pierre (Rachel Simard) et Richard (Elizabeth Bodzay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux autres parents et ami(e)s. Monsieur Ouellet était retraité d'Hydro-Québec où il réalisé toute sa carrière. La famille tient à remercier le personnel de l'Unité de courte durée gériatrique du CHUL pour les bons soins prodigués et leur soutien moral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des messes ou par un don à la Fondation du CHU de Québec, au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél. 418-525-4385,site web : www.fondationduchudequebec.org