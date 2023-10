THIBOUTOT, Jacques



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jacques Thiboutot, survenu à Québec le 9 septembre 2023, à l'âge de 87 ans. Il était le fils de feu Simone Bleau et de feu Lucien Thiboutot. Il était natif de Notre-Dame-des-Laurentides et demeurait à Québec. Sa famille recevra les condoléancesde 12h30 à 13h30, enIl laisse dans le deuil son frère Michel (feu Raymonde Guérard); ses soeurs Carmen (Gaétan Mailloux) et Claire (Jacques Barrette); plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre ses frères : Gérard, André (Claudette Marcoux) et Robert (feu Lise Garneau). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (Coeur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387,dons@coeuretavc.ca.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.