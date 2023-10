RAYMOND, Jean-Marie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er octobre 2023, à l'âge de 68 ans, est décédé, suite à un accident, monsieur Jean-Marie Raymond, époux de madame Johanne Desrosiers. Il était le fils de feu madame Andrée Savard et de feu monsieur Patrick Raymond. Il demeurait à St-Lambert de Lauzon.Outre son épouse Johanne, il laisse dans la tristesse de son départ ses enfants Stéphanie (Laurent Verville-Labbé), Olivier et Marie-Eve. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Martine (Hector Lavoie), Mario, Gilbert, Bianca et Guylaine; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Desrosiers ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami.es. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13h à 15h.Merci spécial au personnel médical, en particulier le Dr. Eric Brassard, des soins intensifs du centre hospitalier L'Enfant Jésus de Québec pour son humanité en ces moments difficiles.