GRENIER, Micheline



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jefferey Hale, le 19 septembre 2023, à l'âge de 65 ans, est décédée Micheline Grenier, fille de feu de Gaston Grenier et de feu Jeanne D'Arc Tremblay. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). Elle laisse dans le deuil sa soeur Francine et son mari Kenneth Webber, ses nièces Ann Webber, son mari Nicolas Clusiault et leurs enfants Elliot et Nathan et Amanda Webber ainsi que plusieurs parents et amis. Un immense merci à ses deux grandes amies, Ginette Faucher et Carole Fortin qui, chacune à leur façon, l'ont soutenue tout au long de la maladie. Merci également à toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont aidés ou soutenus au cours des trois dernières années. Notre reconnaissance au personnel du 3e étage des soins palliatifs de l'Hôpital Jefferey Hale pour la qualité des soins, leur dévouement et leur humanité. La famille vous accueillera, en présence des cendres,à partir de 13h au :suivi d'un goûter auquel tous sont invités. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Saint-Louis de Courville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux organismes suivantes : Société canadienne du cancer (cancer.ca), Fondation des amis Jeffery Hale/Saint Brigids (amisdujhsb.ca) ou au Pivot (lepivot.org - Faire un don). La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire :