GARCEAU, Claude-Léandre



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 septembre 2023, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédé monsieur Claude-Léandre Garceau, époux de feu Denise Martin, fils de feu madame Ernestine Rageaut de Beaurivage et de feu monsieur Amédée Garceau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants : Micheline (Marc Lussier), Guy (Carole Germain) et Réal (Janique Martel); ses petits-enfants : Marie-Claude Gagnon (Lukasz Nowecki), Mireille Gagnon (Jean-François Pelletier), Audrey Gagnon, Charles-Étienne Dupuis (Malika Ayoub) et Anne Garceau; ses arrière-petits-enfants : Laurence Pelletier, Eva Nowecki, Mathias Nowecki et Élèna Garceau-Chantal. Il laisse également dans le deuil son frère et ses soeurs : André (feu Carmelle Leblond), Olivette et Gisèle (feu Yvon Auger); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis. Outre son épouse Denise, il est allé rejoindre ses frères et soeurs décédés : feu Béatrice (feu Ernest Saucier), feu Gérard (feu Thérèse Laplante), feu Aline (feu J. Charles Bisson), feu Irène (feu Paul-Aimé Morin), feu Lucille (feu Albert L'Heureux), feu Adrien (feu Jeannine Paradis), feu Madeleine (André Bernier), feu Éliane (feu Guy Côté). La famille souhaite remercier tout le personnel aidant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et tout le personnel de la résidence Le Sommet pour leur bienveillance.