LAROCHE, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 septembre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Robert Laroche, époux de dame Louise Croteau. Il était le fils de feu monsieur Roger Laroche et de feu dame Aurore Monfet. Il demeurait à Sainte-Croix. La famille recevra les condoléancesà compter de 14h au. Outre son épouse bien-aimée, monsieur Laroche laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (Yvon Paradis), Sylvain (Lucie Gosselin) et Manon (Denis Martineau); ses petits-enfants : Rémi Paradis (Chloé), Vicky Paradis (Olivier), Vanessa Laroche (Sébastien), Mélissa Laroche (Cédrik), Olivier Laroche, David Martineau (Marie-Ève) et Francis Martineau (Karine) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Rita (feu Armand), feu Bertrand, Louise (feu Michel), Raymonde (Gaston), Claude (Louise), Cécile (feu Louis), Fernand (Mariette), Annette, Richard (Lise) et Étienne (Johanne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Croteau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es).