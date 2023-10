Geneva International Film Festival 2023 : «À propos d’Antoine» présentée en compétition internationale

La série À propos d’Antoine sera présentée dans la Compétition internationale de séries du Geneva International Film Festival 2023, en novembre prochain.

L’événement est le plus ancien festival genevois consacré au cinéma et l’un des premiers au monde à avoir intégré la télévision dans ses programmes. Il accueille en moyenne quelque 50 000 festivaliers chaque année et propose pendant dix jours, des films, des séries, des installations interactives et des œuvres en réalité virtuelle.

Rappelons qu’À propos d’Antoine a récemment reçu le prix de la «Meilleure fiction francophone étrangère» au Festival de la Fiction de La Rochelle, en plus de décrocher une nomination au Diversify TV Awards du MIPCOM de Cannes dans la catégorie «Representation of Disability – Scripted».

PHOTO COURTOISIE

Lancée en janvier dernier sur Club illico, À propos d’Antoine raconte l’histoire de Julie (Cathleen Rouleau, l'autrice de la série), qui après être tombée amoureuse de Marc (Claude Legault) devient belle-mère de deux enfants, dont Antoine (Antoine Parent-Bédard) : handicapé, autiste, déficient intellectuel, non verbal et épileptique de haut niveau.

Produite par ComediHa!, en collaboration avec Québecor Contenu, la deuxième saison est actuellement en cours de production dans la Ville de Québec.

La 29e édition du GIFF se tiendra du 3 au 12 novembre prochain en Suisse