Guerre Hamas-Israël: un douloureux sentiment de déjà-vu pour des juifs d’ici

Une avocate d’origine israélienne, établie au Québec, revient sur le massacre qui a défiguré à jamais son peuple, et sur le deuil de sa tante, tuée dans une attaque terroriste 45 ans auparavant.

Au micro de Richard Martineau, via QUB radio, Me Valérie Assouline s’est ouverte sur le départ de ses cousins pour la guerre et sur l’étrange impression de «déjà-vu» qui l’habite entre deux images d’attaques terroristes.

«Je suis bouleversée. La guerre du Hamas me rappelle bien sûr des souvenirs qui ont marqué mon enfance et ma vie, mais je pense aussi à mes cousins qui sont maintenant obligés d’aller à la guerre. Je n’ai pas de mots», a-t-elle confié, émue.

Elle s’est rappelé le deuil de sa tante, morte en voulant fuir une attaque terroriste perpétrée par des Palestiniens. Près de 45 ans plus tard, elle ne peut s’empêcher de penser que l’histoire se répète.

Cette fois, pourtant, ce n’est pas la peine qui l’habite. L’avocate en droit de la famille a expliqué la honte et la colère ressentie lorsque des manifestants ont choisi de distribuer des bonbons dans les rues de Montréal en soutien à la Palestine, au lendemain du massacre.

«Comment je peux expliquer à mes quatre enfants qu’au Québec, on accepte des manifestations comme celles-là, alors qu’on décapite des bébés, on décime des familles, on brûle des femmes vives?» s’est-elle indignée.

Chaque matin, elle affirme craindre pour ses enfants. D’origine juive, Me Assouline déplore le manque de sensibilité et l’insouciance collective à l’égard des Israéliens et des victimes du conflit.

«Les enfants ont peur. Si vous avez des amis juifs, prenez le temps de leur lâcher un coup de fil et de voir comment ils se portent», a-t-elle conseillé.

Vendredi, des manifestations en soutien à la Palestine devraient avoir lieu dans plusieurs régions du monde, appelant à s’attaquer aux populations juives. Une journée qui s’annonce très sombre, selon Me Valérie Assouline.