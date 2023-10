Guerre Israël-Hamas : vers une nouvelle génération de terroristes

Les attaques violentes du Hamas contre Israël sont des actes terroristes. Il faut les nommer ainsi. Les mots sont importants.

Encore une fois, ce sont les civils qui en payent le prix. Des milliers d'Israéliens sont morts durant la fin de semaine, des jeunes, des enfants...

Avec son attaque, le Hamas a réussi à mobiliser les Israéliens derrière le gouvernement qui prépare une intervention militaire musclée. Des jeunes se sont même portés volontaires afin d’aller tuer tous les combattants du Hamas.

En réponse, le Hamas va utiliser des civils palestiniens comme boucliers. Des pères, des mères, des frères et des sœurs vont mourir.

Encore des civils.

Et malheureusement, le Hamas risque d’en profiter pour gonfler ses rangs de jeunes en colère d’avoir perdu des proches.

Comment arrêter ce cycle de violence ?

« Les Palestiniens vivent en otage du Hamas depuis des années », a rapporté à Salut Bonjour Jacob Assaraf, un Canadien qui s’est porté volontaire pour aller rejoindre l’armée israélienne.

« Ce n’est pas simple de changer la mentalité d’un peuple où des jeunes de 14 ans marchent sur des cadavres en célébrant une attaque », ajoute-t-il.

La moitié des 2 millions de Palestiniens vit sous le seuil de pauvreté, dans la bande de Gaza. Le taux de chômage est à plus de 50 %. À Gaza City, 60 % de la population n’est pas adulte. Environ 95 % de l'eau dans les maisons n’était pas potable avant l’intervention.

C’est renversant. Surtout que le Qatar a fourni 1 milliard $ en aide. De l’argent détourné par le Hamas pour s’armer plutôt que de construire des écoles et des infrastructures sanitaires.

Une attaque aux alliances

Au-delà des vies humaines perdues, les attaques du Hamas viennent perturber encore plus la région. Et retarder des efforts diplomatiques pour améliorer le sort des Palestiniens vivant en Cisjordanie.

Depuis des mois, Israël et l'Arabie saoudite se rapprochaient d’un accord. Une normalisation des relations qui aurait pu apporter plusieurs centaines de millions de dollars d’aide.

L'autorité palestinienne, plus modérée que le Hamas, aurait repris un certain contrôle des territoires occupés et aurait pu obtenir un « arrêt total » de la croissance des colonies israéliennes.

L’attaque de samedi a éliminé toute tentative de discussions. Et pour combien de temps ?

C’est malheureux, parce qu’une entente était possible. Israël l’a fait avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.

Et le Canada...

Un mot en terminant sur le Canada...

La ministre Mélanie Joly nous disait dans le dossier ukrainien que la grande force du Canada, c’est d'asseoir des gens autour de la table.

Ici, on ne voit pas ce grand talent diplomatique à l'œuvre.

On voit surtout que le Canada continue de perdre de son influence sur la scène internationale...

Justin Trudeau ne peut plus s'en prendre à l'isolationnisme de Stephen Harper. Il récolte les résultats de ses huit ans au pouvoir, de sa politique de grand sermon avec peu d'actions.