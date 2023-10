Hamas, Poutine et Trump: même combat contre un ordre international fondé sur le droit

Les atrocités commises par le Hamas en Israël et par la Russie en Ukraine sont un rappel de ce que représente un monde dénué de respect pour le droit.

Depuis toujours, le défi des relations internationales est de créer les conditions pour l’ordre, le progrès et la justice dans un monde sans autorité ultime, un monde anarchique.

Tant bien que mal, sous l’impulsion des grandes démocraties et libérales, le monde a su établir une ébauche de règles de droit.

Aujourd’hui, ces règles sont violées par le Hamas, bafouées par Poutine et menacées par un retour de Trump.

Le terrorisme du Hamas

Même si le traitement du peuple palestinien par Israël porte le flanc à la critique, rien ne peut justifier les actes cruels, barbares et lâches contre des civils commis par le Hamas.

Comme le rappelle l’historienne Anne Applebaum dans The Atlantic, le mépris affiché par ces terroristes pour les règles de la guerre et leur manque total de respect pour la dignité humaine de leurs victimes signalent ce que pourrait être – ou ce qui est déjà à certains endroits – un monde dénué de toute règle de droit.

Israël est donc parfaitement justifié de répliquer à ces attaques et ses alliés sont justifiés de lui apporter assistance, à condition d’éviter de semblables excès.

Le droit du plus fort de Poutine

Le capo du Kremlin cache mal sa satisfaction devant cette escalade de la violence au Moyen-Orient et la dégringolade d’un ordre international fondé sur le droit.

Aucune règle de droit n’appuie son invasion illégale de l’Ukraine et, comme ceux du Hamas, les terroristes de Poutine ont amplement démontré leur mépris du droit de la guerre et de la dignité humaine des Ukrainiens.

La seule règle que Poutine respecte est la loi du plus fort et il y a une corrélation assez nette entre les alliés actifs ou passifs de la Russie dans son conflit avec l’Ukraine et la coalition qui se dessine en faveur du Hamas.

Et Trump?

Pourquoi parler de celui qui prétend que rien de tout cela ne serait arrivé s’il était président? Ce genre de foutaise plaît aux trumpistes et autres simplets pour qui tout est la faute de Biden, mais il ne s’agit pas de ça ici.

Donald Trump a déjà démontré qu’il n’a aucune intention de promouvoir un ordre international fondé sur les règles de droit, comme ses prédécesseurs ont tenté de le faire (sans toujours réussir) depuis un siècle. En fait, il vise à mettre un terme à ces efforts et à s’en remettre entièrement à la loi du plus fort, comme ses idoles Poutine, Xi Jinping et Kim Jung-un.

On ne compte plus les déclarations de Trump faisant l’éloge de la torture ou d’autres violations du droit international. En fait, son dédain pour le droit international et ses institutions n’a d’égal que celui qu’il a pour la loi et l’autorité des tribunaux dans son propre pays...

En relations internationales, le règne du droit est davantage une aspiration qu’une réalité. Toutefois, si une grande puissance comme les États-Unis renonce définitivement à cette aspiration, les horreurs dont on a été témoin en Israël et en Ukraine ne sont qu’un prélude de ce qui attend le monde.