Claude Paré (photo), L.L. B., CIM®, gestionnaire adjoint de portefeuille, conseiller en placement principal, TD, a accepté la présidence d’honneur de la 35e soirée-bénéfice Huîtres et Merveilles, au profit de la Fondation du Club Rotary de Québec, qui se tiendra le mercredi 15 novembre, dès 17 h, dans la salle de bal du Fairmont Le Château Frontenac. Par la tenue de cet événement et des encans silencieux et à la criée, la Fondation sera en mesure de verser une somme importante au Grand Village de Saint-Nicolas dont l’activité est d’accueillir pour un camp d’été ou des week-ends des personnes (1000 campeurs et quelque 3000 utilisateurs) souffrant de handicaps, offrant ainsi du bonheur pour ces personnes et un répit pour les aidants naturels (https://grand-village.com).

Renseignements et achats de billets au www.rotary-quebec.com/fr/accueil

Générosité record

Jamais dans l’histoire des soirées-bénéfice Dégustations de prestige au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis autant d’argent n’avait été amassé. La 24e Dégustation de prestige, tenue le 5 octobre devant une salle comble de plus de 700 personnes au Centre des congrès de Lévis, a permis de remettre 500 000 $ net à la Fondation. Depuis ses débuts il y a 24 ans, la Dégustation de prestige a permis d’amasser plus de 3 660 000 $ pour les besoins prioritaires de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Elle permet à la fondation de présenter ses réalisations ayant des retombées concrètes et d’apporter son soutien et sa gratitude envers l’ensemble des employés du centre hospitalier. Sur la photo, de gauche à droite : Nathalie Samson, directrice générale de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ; Clarence Pelletier, président de Dessercom ; Michel Parent, président de Logisco et coprésident d’honneur ; Guylaine Brochu, présidente du CA de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ; Hugo Bélanger, vice-président, Services financiers à l’entreprise, Rive-Sud de Québec, Beauce, Bois-Francs chez RBC et coprésident d’honneur ; Brigitte Busque, présidente du CA du CISSS-CA, et Maxime Laviolette, directeur général de Dessercom, présentateur officiel de la soirée.

Une œuvre de 125 ans

Les Chevaliers de Colomb du Conseil Laval 2721, dont les locaux sont maintenant au sein du Patro Laval, ont remis pas moins de 17 000 $, au cours de la dernière année, à divers organismes communautaires des quartiers Saint-Sauveur, Saint-Roch, Saint-Malo et Limoilou. Pour être en mesure de le faire à nouveau, surtout à l’approche des Fêtes, ils tiendront leur levée de fonds annuelle dans la rue, au cours des prochains jours (le 14 octobre, de 10 h à 14 h, à l’intersection de la rue Marie-de-l’Incarnation et du boulevard Charest, et le 21 octobre dans le quartier Saint-Émile). Comme la petite monnaie se fait rare dans vos poches depuis la pandémie, vous aurez la possibilité de faire un don via le système sans contact « Tapez pour donner » (photo) avec vos cartes de débit, de crédit ou portefeuilles mobiles comme celui utilisé par la Guignolée des Médias. Les Chevaliers de Colomb sont un organisme de bienfaisance apolitique qui œuvre au sein de la communauté québécoise depuis plus de 125 ans.

OQPAC

Annie Laliberté (photo), directrice générale, associée Beauport Hyundai et Genesis de Québec, a accepté la présidence d’honneur du 2e Souper-bénéfice de l’Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer (OQPAC) qui se tiendra le vendredi 10 novembre à l’hôtel Le Bonne Entente de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec. Cette année, les vins Megalomaniac du vignoble canadien du Niagara de John Howard (photo) seront à l’honneur lors de ce souper composé d’un menu de 5 services et 4 vins en accords vins et mets. Tous les profits seront évidemment remis à l’Organisation québécoise des personnes atteintes du cancer (OQPAC). Les billets sont en vente aux bureaux de l’OQPAC au 1575, 3e Avenue, à Québec ; par téléphone au 418 529-1425 ou en envoyant un courriel à l’adresse : administration@oqpac.com

Anniversaires

Hélène Lauzier (photo) de Hélène Lauzier agence immobilière... Rachel Bouchard, de Raymond Chabot Grant Thornton à Québec... Jorane, née Johanne Pelletier, chanteuse, violoncelliste et compositrice québécoise, 48 ans... Jessica Barker, comédienne et actrice québécoise, 46 ans... Hugh Jackman, acteur australien, 55 ans... Linda Bergeron, directrice de comptes chez Raynald Journeault Consultant en média... Nicole Caron, ex-représentante publicitaire NRJ 98.9 et Rouge FM 107,5 Bell Média... Danielle Proulx, comédienne québécoise, 71 ans.

Disparus

Le 12 octobre 2008 : Annette Leclerc Fradet (photo), 72 ans, fondatrice et coordonnatrice et première directrice générale de la Fondation de l’Autisme de Québec... 2016 : Dylan Rieder, 28 ans, skateur professionnel et mannequin américain... 2015 : Bob Leuci, 75 ans, ex-policier du NYPD devenu écrivain de roman policier... 2013 : Maryelle Kirouac, 70 ans, ex-directrice artistique du Théâtre La Fenière et ex-chroniqueuse radio... 2012 : James Elliott Coyne, 102 ans, 2e gouverneur de la Banque du Canada (1955 à 1961)... 2009 : Freddy Robinson, 70 ans, guitariste, bluesman américain... 2006 : Robert Trudel, opticien du quartier Saint-Sacrement à Québec... 1997 : John Denver, 53 ans, chanteur américain qui a connu un succès mondial dans les années 1970 avec des titres comme Take Me Home Country Roads, Annie’s Song et Sunshine On My Shoulders... 1994 : Gérald Godin, 55 ans, écrivain et ancien député péquiste... 1978 : Alfred DesRochers, 78 ans, poète québécois.