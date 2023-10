Il n'y a pas d'équivalence morale entre Israël et ses ennemis

Le monde entier ou presque condamne les atrocités commises par le Hamas.

Beaucoup essaient pourtant d’établir une sorte d’équivalence morale entre Israël et ses ennemis, les renvoyant dos à dos, les présentant comme également condamnables.

Il est certes légitime de s’émouvoir des souffrances des Palestiniens ou de déplorer l’intransigeance croissante de la droite religieuse en Israël.

Rappelons tout de même quelques faits.

Pareil?

Lors des négociations de Camp David en l’an 2000, le leader palestinien Yasser Arafat avait devant lui une offre qui aurait fait naître un État palestinien.

Il la refusa, craignant une contestation de son leadership par les siens. Il préféra son pouvoir personnel.

Depuis des décennies, les Palestiniens sont trahis à répétition par leurs propres dirigeants corrompus – hier Arafat, aujourd’hui le Hamas et le Fatah, qui détournent l’aide humanitaire – et manipulés par les autres régimes arabes qui les utilisent comme des pions.

Les frappes israéliennes font forcément des victimes innocentes, oui, puisque le Hamas utilise la population civile comme boucliers humains.

Pendant qu’Israël construit des abris pour sa population, le Hamas creuse des tunnels pour entrer en Israël afin de massacrer et de kidnapper des innocents.

Israël a bien des défauts, mais c’est une démocratie qui reconnaît la liberté de religion. Vous essaierez d’être chrétien en Égypte ou en Iran.

Je pourrais continuer longtemps.

Israël est loin d’être sans reproches, mais même lorsqu’il est attaqué et se défend, il se voit examiné et critiqué sur la base de standards, de critères uniques au monde.

On trouvera toujours quelque chose à redire, à lui reprocher précisément parce que c’est Israël.

Selon moi, personne n’a mieux résumé l’injustice de cette pseudo-équivalence morale faite entre les fautes d’Israël et les fautes de ses ennemis que le philosophe américain Sam Harris.

Question

Harris pose une question toute simple, mais terrible.

Prenez Israël et le Hamas (ou n’importe quelle autre organisation islamiste et terroriste) et demandez-vous: qu’est-ce que chacun ferait à l’autre s’il avait tous les moyens militaires et toute la liberté pour agir?

Israël, on le sait, aurait les moyens de rayer Gaza de la carte, mais ne le fait pas. Des morts tragiques? Bien sûr, mais pas d’intention génocidaire.

Que ferait le Hamas à Israël et aux Juifs s’il en avait la liberté et la capacité?

Il suffit de lire ses documents et d’écouter ses dirigeants. Il ferait ce qu’Hitler voulut faire jadis.

Quand je suis allé enseigner en Égypte, j’avais été éberlué du nombre de publications nazies ou niant l’Holocauste que l’on trouvait en vente libre dans des librairies ou des kiosques de journaux.

Nos médias ne s’intéressent guère à cet antisémitisme banalisé et quotidien dans de larges franges du monde arabe.

Un dernier détail: il y a un seul pays à majorité juive et 16 millions de Juifs dans le monde entier, alors qu’il y a 22 pays arabes, 475 millions d’Arabes, et 2 milliards de musulmans sur notre planète.