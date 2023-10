«Jour de rage» : les corps policiers canadiens sur le qui-vive

Les corps policiers des grandes villes canadiennes ont été nombreux à promettre, jeudi, d’être sur le qui-vive vendredi dans la foulée d’un appel du Hamas à manifester.

Notamment, la police de Toronto s’est engagée à augmenter ses patrouilles dans la Ville-Reine vendredi.

Signe de la tension dans la métropole, trois hommes ont été arrêtés jeudi sur l’heure du dîner après avoir pénétré sur le terrain de l’Académie de la communauté hébraïque de Toronto, une école secondaire de la communauté juive située dans le quartier de North York.

Après s’être fait demander de quitter les lieux, les trois hommes auraient proféré des menaces contre la communauté juive à l’endroit d’étudiants de l’école, a expliqué la police en précisant avoir ouvert une enquête pour crime haineux.

À Vancouver, la police va activer un centre de commandement spécial pour déployer plus de ressources afin de protéger la communauté juive.

«Nous maintenons une présence policière accrue autour des lieux de culte, des centres communautaires, des écoles et d’autres lieux clés pour rassurer la communauté », a commenté le chef de police Adam Palmer en précisant cependant que la police de Vancouver n’a eu vent d’aucune menace précise pour le moment.

À Montréal, la police a aussi assuré patrouiller dans les secteurs sensibles et a appelé la population à signaler tout crime haineux.

«Mes rencontres avec les leaders des communautés juives et musulmanes de Montréal m’ont rassuré quant à leur intention d’exprimer leurs opinions de façon libre et respectueuse, soit à l’image d’une ville ouverte et incluse comme la nôtre», a exprimé le chef du SPVM, Fady Dagher.

Un dirigeant du Hamas établi au Qatar, Khaled Mashal, a appelé à une «journée de rage» dans le monde entier, laissant craindre d’éventuels débordements.

Des marches pro-Palestine sont d’ailleurs prévues vendredi, incluant à Montréal où les manifestants sont invités à se rassembler au métro Guy-Concordia à partir de 17h30.