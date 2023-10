Juraj Slafkovsky: « c’est bon et encourageant », dit Martin St-Louis

Le mot progression décrit l’objectif principal du Canadien pour cette saison 2023-2024. Avant les victoires, Kent Hughes, Jeff Gorton et Martin St-Louis désirent voir des améliorations sur les plans individuels et collectifs.

Après un petit match au calendrier, un revers de 6 à 5 en tirs de barrage contre les Maple Leafs à Toronto, on se gardera une gêne avant de partir sur une grande analyse. Mais parmi les éléments encourageants, il y a le jeu de Juraj Slafkovsky.

« L’année est jeune, mais ce qu’on voit dans les deux ou trois dernières semaines, c’est bon et encourageant, a dit St-Louis. Mercredi, Juraj a joué un excellent match. Pour tous les jeunes, il faut aller chercher de la constance. »

À l’aile droite du deuxième trio avec Kirby Dach et Alex Newhook, Slafkovsky a fait sentir sa présence face aux Leafs en se plaçant devant le filet adverse, en récupérant des rondelles en territoire ennemi et en générant des chances de marquer. Sur la feuille de pointage, il a récolté une passe, distribué trois mises en échec, tenté six tirs (un sur la cible) en un temps de jeu de 15 min 25 s.

Le premier de classe à l’encan de 2022 a joué un premier match à l’image justement d’un gros choix au repêchage.

« Je me sens mieux sur la glace, je patine mieux et je me sens plus fort dans mes batailles contre la bande, a résumé le Slovaque après un entraînement hors-glace jeudi à Brossard. Dans l’ensemble, c’est mieux. Je suis aussi un peu plus léger. Je me place probablement mieux sur la patinoire. Mais je dois encore travailler sur cet aspect du positionnement. »

À sa deuxième saison à Montréal, tout comme Slafkovsky, Arber Xhekaj a tenu à encourager son bon ami lors du retour de l’équipe vers Montréal.

« Je lui ai dit dans l’avion hier soir que je voyais une différence dans son jeu, a affirmé le défenseur de 22 ans. J’ai pris le temps de lui dire que j’étais fier de lui. Il a déjà franchi un gros pas cette année. Oui, c’était juste un match et avant ça, c’était le calendrier préparatoire, mais tu peux déjà voir qu’il patine mieux et qu’il est encore plus impliqué. Il veut s’améliorer. »

Une intégration progressive

Il n’y a pas de recette magique avec un jeune joueur. Encore moins avec un attaquant de 19 ans. Dans le cas de Slafkovsky, St-Louis a choisi une tactique douce.

« Juraj, ça fait plus qu’un an qu’on est ensemble. L’an dernier, je l’ai coaché, mais pas beaucoup, a mentionné St-Louis. Je ne voulais pas l’étouffer, je voulais créer une relation pour gagner sa confiance. »

« Cette année, je me suis assis avec Slaf, a-t-il continué. On y va une bouchée à la fois. Mais tu vois qu’il absorbe et qu’il en veut. Je ne l’ai pas donné le livre au complet. Un chapitre à la fois. Il est près de la rondelle, il a des contacts physiques. Il finit par se faire récompenser. »

St-Louis avait le regard vif en parlant du degré d’écoute de son jeune protégé.

« Il a faim pour s’améliorer, il a faim pour son succès, mais aussi faim pour les succès de l’équipe. Il a de belles qualités. »

Dans le vestiaire du Tricolore au lendemain de ce premier match de l’année, Slafkovsky a également parlé de sa relation avec son entraîneur.

« J’ai parlé avec Martin plus d’une fois cette année, a-t-il répliqué avec le sourire. Nous parlons de hockey. Il me montre des vidéos. Mais je garderai nos conversations privées. Il me laisse jouer, il me donne une certaine liberté, mais je dois aussi respecter le jeu de notre équipe. Je dois faire attention aux détails. »

