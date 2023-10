La cause palestinienne ne peut que pâtir de la barbarie du Hamas

Avec son attaque massive en sol israélien, le Hamas vient d’infliger lui-même des dommages possiblement irréparables à la cause palestinienne dont il se dit le grand défenseur.

Pourtant légitime sous sa forme pacifique, elle était déjà de plus en plus marginalisée sur la scène internationale.

Dorénavant, elle se verra éclipsée par les multiples exécutions barbares et prises d’otages violentes de personnes juives, y compris des femmes et des enfants, par la branche armée du groupe terroriste Hamas.

Fanatisme haineux

Plus la planète découvre l’ampleur du massacre et du fanatisme haineux qu’il révèle, plus la cause palestinienne en pâtit par effet de ricochet.

On aura beau redire qu’il faut distinguer celle-ci de la brutalité ouvertement antisémite du Hamas, le carnage du 7 octobre 2023 installera inévitablement une confusion entre les deux.

Parmi toutes les autres, la tuerie de masse à laquelle s’est livré le Hamas dans les maisons du kibboutz du village de Kfar Aza, marquera les mémoires pour longtemps.

Comme un pogrom

Sur place avec des journalistes bouleversés par autant d’horreur, Itai Veruv, commandant israélien, a mis des mots sur l’inconcevable : « C’est quelque chose que je n’ai jamais vu de ma vie, quelque chose qui ressemble plus à un pogrom de l’époque de nos grands-parents ».

Les pogroms étaient des boucheries à ciel ouvert menées au XIXe et début XXe siècle en Russie et en Europe de l’Est, visant à tuer le maximum de personnes juives au sein même de leurs villages.

L’attaque du Hamas y ressemble étrangement. C’est pourquoi les Palestiniens, dont tous ceux qui n’appuient pas le Hamas, s’en trouvent éclaboussés à leur tour.

Même la crise humanitaire qui se profile dans la bande de Gaza, privée de tout par Israël en réaction à l’attaque du Hamas, ne pourra effacer les scènes insoutenables de l’hécatombe du 7 octobre.