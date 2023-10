La CBC nous prend pour des paysans!

Mouhahahahaha! Je suis partie à rire quand j’ai lu que CBC avait fait faire à Paris la version française d’un de ses balados anglais. J’étais carrément pliée en deux quand j’ai su la raison donnée par le producteur (unilingue anglais): c’est pour éviter l’accent québécois!

Mais alors, les copains, là où je me suis vraiment tordue de rire, à gorge déployée, c’est quand j’ai écouté le fameux balado «made in Paris».

Hou la la ! La comédienne qui fait la voix utilise un ridicule accent pointu de Parisienne en goguette. Du coup, j’avais l’impression d’écouter une caricature de Parisienne dans Emily in Paris.

Une baguette sous le bras

Décidément, les gens de la CBC à Toronto se foutent bien de notre gueule.

Voilà une société d’État CANADIENNE, qui veut traduire en français (une des deux langues officielles du CANADA) le balado Alone, A love story de Michelle Parise (une auteure et journaliste CANADIENNE) et au lieu de te tourner vers tes collègues dans la province CANADIENNE voisine, au lieu de te tourner vers tes collègues d'ICI RADIO-CANADA, tu t’en vas dans la capitale FRANÇAISE!

Plus colonisé que ça, tu meurs!

Je ne peux pas trouver meilleur exemple du mépris et de l’arrogance du Canada anglais qui crache sur l’accent québécois comme si on était des paysans arriérés.

«On ne voulait pas un français québécois, pour favoriser l’intérêt à l’international», a donc déclaré (en anglais) le producteur Cesil Fernandes à ma collègue Mélissa Pelletier.

C’est quoi, ça, un français québécois?

Une bouillie pour les chats, un baragouinage incompréhensible en dehors de nos frontières? Comme l’a écrit le député du Bloc Québécois René Villemure sur X (anciennement Twitter): «Comme si le français de Québec était n’importe quel sabir réservé à un groupe folklorique et décroissant.»

Cesil Fernandes pensait vraiment que la version française aurait été ponctuée de joual? Ou que la comédienne aurait roulé ses «r»? Cesil Fernandes ne sait pas que les comédiens québécois sont parfaitement capables de jouer toutes sortes de rôles, avec toutes sortes de niveaux de langue et d’accent?

Il ne sait pas qu’il existe au Québec une industrie établie de doublage qui compte en ses rangs d’excellents comédiens?

Il ne sait pas que des comédiennes québécoises comme Marie-Josée Croze, Suzanne Clément ou Charlotte LeBon ont joué, jouent et joueront dans des films français qui sont vus (et très bien compris) partout dans la Francophonie?

Pour vous dire à quel point cette histoire est ridicule, pathétique et renversante, même l’animatrice du 15-18 à ICI Première, Annie Desrochers, a partagé sur ses médias sociaux l’article du Journal sur cette affaire.

L’heure est grave: quand même les artisans de la boîte trouvent que CBC leur fait un pied de nez, ça te montre à quel point Toronto est déconnecté.

Appropriation linguistique

C’est quand même bizarre... On nous rebat les oreilles avec l’appropriation culturelle, comme quoi c’est très vilain de prendre les codes d’une culture qui n’est pas la nôtre.

Mais on ne trouve rien à redire quand c’est une comédienne française qui utilise un accent parigot pour raconter les aventures amoureuses d’une femme qui habite à Toronto?