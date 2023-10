«La chute de la maison Usher»: Netflix et Mike Flanagan offrent aux fans d’horreur un délicieux bonbon macabre pour l’Halloween

Juste à temps pour l’Halloween, le maître de l’horreur Mike Flanagan nous revient avec La chute de la maison Usher, une série plus glauque, macabre et anxiogène que ses offres précédentes.

Toutes les familles ont leurs démons. Mais ceux du clan Usher sont, disons, différents. Et surtout, plus meurtriers. Car l’empire pharmaceutique leur ayant permis d’accéder aux hautes sphères de la société a en réalité été bâti sur des fondations beaucoup moins rutilantes et honnêtes que ce qu’ils cherchent à faire croire.

Et il est d’ailleurs sur le point de s’écrouler. Le patriarche du clan Usher en déballera un à un les secrets à un vieil ami au moment où ses enfants meurent un à un dans des circonstances lugubres, mystérieuses et, surtout, horriblement violentes. On assiste à chacun de ces trépas au fil des huit épisodes d’une heure, tous déposés aujourd’hui sur la plateforme Netflix.

EIKE SCHROTER/NETFLIX

Puiser dans les classiques

Comme l’indique le titre, La chute de la maison Usher – ou The Fall of the House of Usher, dans sa version originale – dépoussière la nouvelle homonyme d’Edgar Allan Poe. Mais bien évidemment, celle-ci est passée dans le tordeur de Mike Flanagan, puis pimentée de clins d’œil à l’univers de Poe, histoire d’en distiller une intrigue résolument plus moderne, inclusive et sombre.

Si le résultat devient une courtepointe faite de morceaux de ces classiques raboutés, la série est beaucoup moins bigarrée qu’anticipé, brodée de main de maître par Mike Flanagan.

L’Américain s’était déjà imposé comme messie dans l’industrie de l’horreur, signant coup sur coup les succès La dernière demeure des Hills puis Bly Manor: la dernière demeure avant d’explorer les Sermons de minuit, toujours chez Netflix. Mais cette fois-ci, il pousse encore plus loin sa maîtrise des atmosphères glauques, des mécanismes de la peur et des environnements gothiques. Chaque épisode, voire chaque plan, suinte de sa passion pour ce genre, comme de son plaisir évident à faire frémir les téléphiles tombés entre ses griffes. D’heure en heure, il les englue sournoisement d’un sentiment de paranoïa et d’une angoisse lourde dont ils ne se délesteront pas de sitôt.

Tout ça, c’est porté à bout de bras par une distribution franchement épatante et pratiquement irréprochable. Du lot, Bruce Greenwood est particulièrement solide dans la peau du père de cette dynastie, portant l’équilibre du récit sur ses épaules. Kate Siegel – muse et épouse de Flanagan – est également franchement brillante en héritière froide et intransigeante.

Bref, voilà un délicieux bonbon que nous sert aujourd’hui Mike Flanagan. Et on ne pouvait évidemment pas attendre jusqu’à l’Halloween pour s’en délecter.