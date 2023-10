La restauration de la chapelle des Ursulines de Québec décroche un prix d’excellence

La restauration du chœur des religieuses de la chapelle du monastère des Ursulines de Québec vient d’obtenir un prix d’excellence décerné par le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ).

Le prix d’excellence dans la catégorie «Restauration» a été remis à Sophie Limoges, directrice générale du Pôle culturel du Monastère des Ursulines, à l’occasion du forum annuel du CPRQ.

Ce prix met en lumière l’importance historique et l’envergure des travaux de restauration qui se sont déroulés de janvier 2022 à mai 2023.

Pour plusieurs spécialistes, ce fleuron du patrimoine religieux est reconnu comme le berceau de l’art au Québec et au Canada.

«D’une valeur inestimable tant sur le plan historique qu’esthétique, le « Chœur des religieuses » présente un décor relativement sobre avec néanmoins de multiples ornements dont la diversité témoigne d’un riche savoir-faire», a déclaré Mme Limoges dans un communiqué publié pour l’occasion.

«N’ayant bénéficié d’aucune intervention depuis sa construction, il y a plus de 122 ans, il devenait impératif d’en restaurer les plâtres fissurés et d’en stabiliser les éléments décoratifs, voire de les reconstituer », a-t-elle ajouté.

Photo Simon Baillargeon

« Tout cet investissement et ces efforts viennent confirmer la valeur historique et patrimoniale de cette chapelle. Il permettra ainsi à la communauté des Ursulines pour qui cette chapelle représentait le cœur du monastère, de léguer à la population québécoise un trésor de beauté et de sens » a souligné pour sa part Sr Pauline, supérieure générale de la congrégation de l’Union canadienne des Ursulines.

Des œuvres d’art

En plus des travaux qui ont permis de repeindre les surfaces, de consolider et de restaurer les éléments architecturaux ainsi que les œuvres d'art qui composent ce décor, ce grand chantier a été l’occasion de restaurer et redéployer des œuvres d’art magistrales dont le tableau « Apparition du Sacré-Cœur à Madeleine de Rémusat » datant du 18e siècle, attribuée à l’artiste Michel-Ange Challe.

Dans le cadre de ces travaux, 46 œuvres ornant la chapelle ont été décrochées. Cette opération a été réalisée en partenariat avec le Centre de conservation du Québec et de nombreux autres partenaires. Les œuvres ont été photographiées, documentées, nettoyées et parfois consolidées ou restaurées.

Plus précisément, les travaux visaient la restauration des plâtres, des dorures, des revêtements des jubés et la peinture du chœur des religieuses.

Plusieurs activités sont prévues tout au cours de l’automne pour permettre au public de découvrir ou de redécouvrir la beauté des lieux. La programmation est disponible sur le site du Pôle culturel du Monastère des Ursulines.