Les libéraux sont incapables de se définir: François Legault va s’en occuper

Le comité Pratte-Cadet chargé de réfléchir sur la relance du Parti libéral du Québec a finalement dévoilé son rapport.

Fort attendu, le fruit de leurs travaux devait contribuer à éclaircir le positionnement du PLQ, sa définition et sa pertinence depuis la dégelée de 2022.

Les attentes étaient élevées. À chaque crise, à chaque sondage défavorable, à chaque débat, on nous promettait que la réponse allait venir une fois que les travaux du comité de relance seront achevés.

Les attentes étaient tellement devenues élevées que le risque de décevoir devenait important. Et ce qui devait arriver arriva.

Le rapport est maintenant public. 80 pages bien tassées. Bien des propositions, des «pistes de réflexion», certaines intéressantes, d’autres qui font sourciller. Toujours est-il que le comité semble avoir travaillé fort. Seul hic, c’est que le fruit de son dur labeur ne semble pas répondre au mandat : éclaircir le positionnement du PLQ.

Est-ce que la tâche était trop importante, trop exigeante, trop difficile? Peut-être. Toujours est-il que les membres de ce comité semblent s’être réfugiés dans des lieux communs, des propositions réchauffées au micro-ondes, qui n’avaient pas passionné les Québécois autrefois, alors comment a-t-on pu croire que le résultat sera différent aujourd’hui?

Réforme du Sénat, loi sur l’interculturalisme, constitution du Québec, Sommet sur l’avenir du Québec... Ce sont de bonnes propositions dans l’absolu, mais dans le contexte actuel, est-ce réellement avec ça que le PLQ veut reconnecter avec les francophones?

On me répondra qu’il y a plus que ces propositions. C’est vrai. Il y a de vieux projets qu’on dépoussière comme le Plan Nord, on ressuscite les Conseils régionaux des Élus, une instance abolie par un gouvernement... libéral, en leur donnant un nouveau nom, on propose de créer un comité d’experts (oh non, pas un autre) pour déterminer notre capacité d’accueil et un comité consultatif permanent sur l’intelligence artificielle (oui oui, un autre comité) et d’autres propositions tout aussi passionnantes.

Trêve d’ironie, les propositions ne sont pas mauvaises, loin de là, elles sont juste à des années-lumière de ce dont le PLQ a besoin pour sortir de son désert : une définition claire nette et précise. On aurait dit que le comité de relance a fait des propositions pour plaire à tous, a mis des lignes à l’eau à gauche et à droite, et attend que ça morde.

Le comité relance du PLQ est tombé dans le piège de vouloir se substituer à la commission politique du parti en développant une plateforme électorale. Il devait plutôt offrir une boussole à toutes les instances du parti, incluant d’éventuels prétendants à la chefferie, pour les années à venir. Il devait proposer un ancrage dans l’échiquier politique et offrir une vision d’avenir sur le plan social et économique.

La définition du PLQ n’ayant pas été proposée par ce comité, elle risque de l’être par les oppositions. Et ça, ce n’est jamais une bonne nouvelle pour une formation politique.