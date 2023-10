Les surenchères tirent le prix des maisons à la hausse à Québec

Malgré les hausses récentes des taux d’intérêt, la valeur des maisons vendues à Québec est toujours à la hausse, principalement en raison des offres multiples par de premiers acheteurs.

C’est du moins la lecture du courtier Royal LePage qui a publié jeudi matin une mise à jour de sa synthèse nationale des prix des maisons. Pour la région de Québec, le prix des maisons unifamiliales détachées est en hausse de 8,6 % par rapport à l’an dernier au 3e trimestre.

Le prix médian d’une telle propriété était de 372 300 $ en 2023, alors qu’il se situait à 342 700 $ en 2022.

« On a toujours le même problème : on manque de propriétés pour les premiers acheteurs », explique au Journal la directrice de Royal LePage Inter-Québec, Michèle Fournier.

Selon elle, les nombreux acheteurs se retrouvent souvent en situation d’offres multiples et les surenchères tirent les prix de vente vers le haut. Ce sont particulièrement les propriétés affichées entre 300 000 $ et 450 000 $ qui sont prisées sur le marché.

« Lorsque les prix sont plus élevés que ça, ça prend plus de temps à vendre », ajoute Mme Fournier.

Le marché de la région de Québec est « en surchauffe », avance pour sa part le directeur Analyse de marché pour l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), Charles Brant.

« Il y a plus de surenchères à Québec qu’ailleurs », ajoute-t-il, estimant qu’un peu moins du quart des maisons unifamiliales vendues ont reçu plusieurs offres.

Un marché résistant aux hausses de taux

Ce qui surprend Michèle Fournier dans le marché actuel, ce sont « les bonnes mises de fonds » des acheteurs, même les plus jeunes. « Je crois que beaucoup de parents donnent un coup de main », avance-t-elle.

Plus tôt ce mois-ci, l’APCIQ avait noté une hausse des transactions immobilières dans la région de Québec, particulièrement du côté des copropriétés.

Cette situation ne risque pas de se résorber avec d’éventuelles hausses de taux d’intérêt, Charles Brant qualifiant Québec de « marché résilient » en raison de la forte demande.

