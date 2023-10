LNH: Retour gagnant pour Couturier avec les Flyers

Après une absence de près de deux ans, Sean Couturier a connu un retour gagnant dans la formation des Flyers de Philadelphie, puisque son club s’est imposé 4 à 2 contre les Blue Jackets à Columbus, jeudi soir.

Le numéro 14 a d’ailleurs été décisif grâce à une mention d’aide sur le premier but des Flyers inscrit par Joel Farabee. Le vétéran de 30 ans a terminé la partie avec un temps d’utilisation de 20 min 39 s, un différentiel de + 3 et deux tirs au filet adverse.

Suite à l’ouverture de la marque des visiteurs, les favoris locaux ont égalisé grâce au défenseur Jake Bean, mais se sont vite retrouvés en retard d’un but quelques minutes plus tard en première période lorsque l’attaquant Travis Konecny a trompé la vigilance d’Elvis Merzlikins avec un tir des poignets. Ce dernier a ajouté un deuxième but dans un filet désert avec une seconde à faire à la rencontre.

Le jour de son 19e anniversaire, la recrue des Blue Jackets Adam Fantilli a récolté son premier point grâce à une aide sur le premier but des siens. Patrik Laine a également ouvert son compteur de buts en toute fin de rencontre, mais ce fut trop peu, trop tard.

Notons que le défenseur de Columbus Zach Werenski a quitté le match en deuxième période après avoir encaissé un coup à la jambe.