« L’odeur était celle de la guerre » : une jeune Israélienne raconte son calvaire de 16 heures

Une adolescente israélienne de 13 ans a raconté la scène de guerre à laquelle elle a assisté dans son village après être restée cachée pendant 16 heures pour survivre à l’attaque du Hamas le week-end dernier.

Tout a commencé à 6 h 22, samedi, lorsqu’elle a entendu les alarmes retentir dans son village de Kfar Aza, à quelques pas de la bande de Gaza, a témoigné Renana Botzer Swissa à CBS News.

« J’ai eu une crise de panique », a-t-elle expliqué.

Elle a alors couru avec ses parents et sa grand-mère pour se réfugier dans leur pièce sécurisée où ils ont attendu 16 heures au milieu des attaques.

Pendant ce temps, sa mère l’encourageait à penser au concert de Taylor Swift qu’elle attend avec impatience, en juin 2024, afin de garder l’espoir qu’ils s’en sortiraient en vie. Bien que cela lui ait mis un peu de baume au cœur, Renana Botzer Swissa restait terrorisée.

« Je me suis dit que s'ils venaient dans ma maison, dans ma chambre, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Allaient-ils me violer ? Allaient-ils me kidnapper, me tuer ? » s’est-elle confiée lors de son entrevue avec le média américain.

Entendant les voix de soldats israéliens, ils ont pu sortir de leur abri. C’est à ce moment-là qu’ils se sont rendu compte de la destruction de leur village.

« Lorsque nous sommes sortis, l'odeur était celle de la guerre », a indiqué l’adolescente, en soulignant qu’elle ne reconnaissait pas sa maison.

Complètement apeurée, Renana a réussi à avancer grâce à un ami de la famille qui a tenté de lui remonter le moral. « Non, non, non, tu ne vas pas pleurer, pas maintenant, tu ne peux pas t'effondrer maintenant, lui a-t-il dit. Tu dois te concentrer, tu dois survivre, continuer à avancer. Continue à marcher, à marcher vite, à courir. »

Le nombre définitif de victimes n’est pas encore connu à Kfar Aza, mais de nombreux adultes et enfants ont péri dans le massacre, y compris les amis et les voisins de Renana, selon CBS News.