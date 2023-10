Match du Rouge et Or au CEPSUM: un baptême de feu de la maison des Carabins pour de nombreux joueurs de Laval qui découvriront dans un environnement hostile

Seulement 24 joueurs de l’édition actuelle du Rouge et Or de l’Université Laval étaient en uniforme lors de la dernière visite au CEPSUM en novembre 2021 à l’occasion de la Coupe Dunsmore.

De ces 24 joueurs qui sont toujours avec l’équipe, quatre ont été laissés de côté lors du dernier match contre Concordia, dimanche dernier. Des 52 joueurs qui ont affronté les Stingers, un total de 29 n’ont jamais affronté les Carabins au CEPSUM. L’an dernier en raison de travaux majeurs, les Bleus avaient élu domicile au Complexe sportif Claude-Robillard.

En raison du bruit et de la proximité des amateurs situés tout juste au-dessus du banc des deux équipes, une première expérience dans l’antre des Bleus peut être décoiffante.

«La situation me fait penser à celle des éliminatoires de 1999, a affirmé l’entraîneur-chef Glen Constantin. J’appréhendais les parties contre les Huskies de la Saskatchewan qui étaient l’équipe de la décennie 1990 et les Huskies de Saint Mary’s qui étaient une puissance, mais les joueurs voyaient ces parties comme des rencontres comme les autres.»

«Il s’agit de la deuxième plus grosse scène pour du football universitaire au pays après le PEPS et les joueurs sont choyés de se retrouver dans un tel environnement, de poursuivre le pilote lavallois. Tu veux en profiter.»

Un premier match comme partant au CEPSUM

Étienne Cloutier a vécu la Coupe Dunsmore 2021 à Montréal, mais comme sixième joueur de ligne. Partant depuis le premier match de l’année à Sherbrooke, le centre de 3e année vivra une toute nouvelle expérience.

«Le bruit ne doit pas devenir un facteur, mais tu dois plutôt t’en servir comme motivation, a-t-il souligné. C’est un choix individuel. Tu dois utiliser l’hostilité comme énergie. Tu l’entends le bruit, mais tu dois être attentif aux signaux et à ce qui se passe autour de toi. On a pratiqué le compte silencieux cette semaine à l’entraînement et on s’améliore à chaque jour.»

«De retour dans de vieux souliers»

Si les joueurs du Rouge et Or tentent de ne pas faire tout un plat de se retrouver dans un environnement hostile, les Bleus, eux, sont très heureux de retrouver leur domicile.

«Tu es toujours plus confortable quand tu te retrouves dans de vieux souliers, a imagé le bloqueur à gauche Alexandre Levac. Nous étions semi à la maison l’an dernier. Pour ma part, j’avais de la difficulté à me mettre dans le match à Claude-Robillard. Au CEPSUM, le vestiaire est à côté du terrain et le cœur te débat quand tu sors. Tu es déjà prêt. Ce n’est pas la même atmosphère. En raison de la montagne et du toit, le bruit est très compact. Je suis content de ne pas à avoir à vivre ça. La foule est importante qu'à Laval, mais le bruit est comparable.»

Un gros avantage pour les Bleus?

La saison passée loin du CEPSUM a-t-elle eu un impact significatif sur les résultats des Carabins? «C’est difficile de mesurer l’impact de jouer à Claude-Robillard parce que nous avons gagné nos cinq parties, mais c’est clair que l’avantage du terrain se retrouve beaucoup plus ici, a résumé l’entraîneur-chef Marco Iadeluca. On est bien content d’être dans nos affaires et de retrouver l’atmosphère de notre maison. C’est difficile de jouer ici une première fois.»

«L’an dernier lors de notre premier match à Laval dans un stade plein, on avait été affecté, d’ajouter Iadeluca. À la Coupe Dunsmore, on avait mieux répondu et ce fut encore mieux cette année.»