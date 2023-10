NFL: une culture toxique chez les «Cards»?

Le propriétaire des Cardinals de l’Arizona, Michael Bidwill, est accusé par une douzaine d’employés de créer un environnement de travail toxique et de cultiver la peur.

C’est ce qu’a appris The Athletic, jeudi.

Bidwill se fait notamment reprocher de dicter la façon dont les femmes doivent s’habiller et interagir avec le personnel d’entraîneurs et les joueurs de l’équipe de football. Il serait aussi proscrit aux employées de sexe féminin d’accéder à certains endroits dans les installations du club. Il aurait aussi réprimandé des employés pour avoir ri trop fort, marché trop lentement ou utilisé un éclairage plus doux dans leur bureau.

Une enquête interne sur les pratiques de l’organisation aurait été annulée par Bidwill en 2019, après que plusieurs employés l’aient blâmé dans sa manière de gérer son entreprise. Dans un communiqué, les Cardinals ont cependant réfuté que l’enquête ait été abrogée.

En janvier 2020, l'ancien directeur de l'exploitation Ron Minegar a remis une lettre de trois pages à Bidwill indiquant que les employés «travaillaient dans la peur».

«Comme je l'ai dit personnellement à chaque membre de l'organisation des Cardinals, j'ai certainement des choses à améliorer et, avec le recul, j'aurais fait certaines choses différemment au fil des ans, a écrit Bidwill dans une déclaration remise à The Athletic.

«Je sais aussi que mon approche directe ne fonctionne pas toujours bien, et j'y travaille. J'ai toujours été motivé par le désir d'apprendre et de m'améliorer et, plus important encore, d'utiliser ces leçons pour construire la meilleure organisation possible.»

Le propriétaire de 58 ans a hérité des «Cards» en 2019, après le décès de son père.