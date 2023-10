On gère les attentes chez le Rocket

Fait rare dans la Ligue américaine, il y a presque autant d’intérêt pour le Rocket que pour le Canadien de Montréal avec tous les jeunes qui évolueront à Laval cette année.

Le club-école du Canadien amorce sa septième saison en recevant les Canucks d’Abbotsford vendredi soir.

«Les gens croient un peu plus en nous alors il y a plus de pression, mais en même temps on est tellement jeunes qu’il faut y aller un match à la fois parce que la saison est tellement longue», insiste le capitaine Gabriel Bourque.

«Il n’y a pas une autre équipe dans la Ligue américaine qui va vivre ça, on est vraiment choyés. Les gars qui ont seulement joué ici ne comprennent pas que ce n’est pas la même chose dans les autres organisations.»

Disons qu’une Place Bell comble doit être plus accueillante qu’un match à Springfield ou Utica. Cela dit, quelques équipes, dont les Flames et les Maple Leafs, ont aussi leur club-école dans leur cour arrière.

Patience

Avec une formation jeune, il y aura des erreurs et l’entraîneur-chef, Jean-François Houle, est prêt à les gérer.

«Il faut être patient un petit peu, mais on veut développer dans un environnement gagnant. C’est important de montrer aux jeunes comment gagner et oui on veut faire les séries éliminatoires, mais sans sauter d’étape.

«On veut être sûrs qu’on développe comme il faut. S’il faut, des fois, mettre un jeune joueur sur une mise au jeu importante et qu’on perd le match, au moins le jeune aura appris de ça et il va pouvoir grandir. »

Même si la jeunesse est prédominante dans l’équipe, Houle croit qu’il y a assez de vétérans pour encadrer tout ce beau monde.

«On ne veut pas sacrifier le développement pour des victoires, mais les jeunes joueurs sont assez bien entourés, on devrait être corrects et compétitifs.»

Talent

Houle aura de beaux dilemmes dans les premiers matchs de la saison puisqu’il a quatre attaquants et sept défenseurs de surplus dans son effectif.

«Ce sont des décisions qui sont déchirantes. Certains gars ne joueront pas demain même s’ils le méritent et on va essayer de voir si on peut les rentrer plus tard», a-t-il mentionné en indiquant que Jakub Dobes serait son gardien partant contre Abbotsford.

Cette surabondance de jeune talent va également forcer certains vétérans à revoir leurs objectifs. C’est le cas de Brandon Gignac, 25 ans, qui a récolté 33 points en 49 rencontres à sa seconde saison avec le Rocket l’an passé.

«Je suis arrivé ici avec la mentalité d’aider l’équipe à gagner peu importe mon rôle. Cette année, il y a tellement de joueurs talentueux qu’il va peut-être falloir que je prenne un côté un peu plus défensif en début de saison et c’est un rôle dont je suis fier parce que je me considère comme un gars capable de jouer dans les trois zones.»