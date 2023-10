Pas de panique chez l’Océanic

RIMOUSKI | Malgré un début de saison plus difficile qu’anticipé, il n’est pas question de paniquer du côté de l’Océanic de Rimouski qui reçoit le Titan de Bathurst ce vendredi après avoir perdu ses trois derniers matchs à la maison.

Pas question pour l’entraîneur-chef, Joël Perrault, de tenir des entraînements punitifs sans rondelle. Au contraire, l’équipe a des ratés en matière d’exécution et la meilleure façon d’exécuter, c’est de pratiquer et d’être en confiance.

«Nous avons suivi notre plan et donné congé aux gars mardi après une semaine de quatre matchs en six jours, comme cela était prévu. La journée de repos a fait du bien à tout le monde. Nous avons eu deux bons entraînements. Nous avons adressé des situations qui selon nous sont à améliorer, mais nous avons aussi insisté sur le fait de rester positifs. Je suis très confiant avec ce groupe-là qui est en train d’apprendre», a commenté le pilote en chef de l’équipe présentant une fiche de quatre victoires et quatre revers, dont un en prolongation.

De nouvelles responsabilités

Joël Perrault est revenu sur le fait que certains vétérans ou jeunes vétérans doivent apprendre à composer avec de nouvelles responsabilités, notamment en avantage numérique, et qu’il faut leur laisser le temps de s’adapter.

Il rappelle qu’il y a de bonnes choses qui se font depuis le début de la saison. «Maxim Coursol est parmi les meilleurs pointeurs de la Ligue. Maël St-Denis a un point par match, en plus d’exceller au cercle des mises en jeu. Ce sont deux jeunes de 18 ans».

Rester dans leur style

Le coach a pris du temps cette semaine pour rappeler à ses joueurs de demeurer dans leur style, même si l’équipe veut plus de créativité en attaque. «On peut aussi générer de l’attaque avec une bonne mise en échec ou en se servant de son physique. Les gars ne doivent pas l’oublier».

L’importance des joueurs de 20 ans

Joël Perrault est conscient de l’importance des trois joueurs de 20 ans au sein d’une formation junior. «Julien Béland travaille très fort. J’ai une très bonne relation avec lui. Je me suis permis de noter son erreur, qui a mené au lancer de punition, au micro après le dernier match parce que je le lui avais adressé avant. Nos 20 ans doivent aider nos 18 ans à s’adapter à leur nouveau rôle. Charle Truchon amène une belle expérience de son parcours à Québec. Pour Mikaël Denis, il faut lui laisser le temps de s’habituer. Il a joué quatre ans pour le même entraîneur».

Laissé de côté dans sept des huit premiers matchs, l’attaquant de 18 ans Ben Cross renouera avec l’action contre le Titan. C’est Vincent Filion qui sera devant le filet.