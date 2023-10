Peut-on interdire le cellulaire à table?

Mon mari a décidé depuis la rentrée scolaire d’interdire le cellulaire à table. Nos deux enfants ont commencé par ruer dans les brancards, puis ils se sont calmés et m’ont semblé s’y habituer. Je dis bien « semblé s’y habituer », car ils persistent à me harceler pour que je fasse pression sur leur père pour qu’il abandonne son règlement, du moins les fins de semaine. Comme mon mari refuse catégoriquement et que j’aimerais faire plaisir aux enfants, j’apprécierais que vous me donniez quelques arguments pour parvenir à le convaincre.

Maman poule

Pourquoi voulez-vous changer une bonne habitude qui fonctionne déjà et avec laquelle je suis totalement d’accord ? Quand vos enfants sentiront que vous épaulez sincèrement votre mari dans sa décision, ils vont certainement cesser de vous harceler.