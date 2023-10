Près de 50 ans après «Si on avait besoin d’une cinquième saison»: Judi Richards boucle la boucle avec Harmonium Symphonique

La chanteuse Judi Richards a participé à la réalisation du deuxième album d’Harmonium en 1975 et aura la chance de «boucler la boucle», jeudi soir, en interprétant ces classiques lors du concert d’Harmonium Symphonique au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Lorsqu’elle se trouvait au Studio Tempo de Montréal pour y enregistrer du contenu publicitaire en 1975, Judi Richards était loin de se douter qu’elle allait prêter sa voix à un album culte de notre province. Imaginez donc si on lui avait dit en plus qu’elle l’interpréterait 48 ans plus tard en compagnie de l’Orchestre symphonique de Québec.

«J’étais jeune et inconsciente lorsque l’ingénieur de son d’Harmonium m’a approchée pour que je prête ma voix à l’album du groupe», se souvient Mme Richards, qui enregistrait des publicités dans les studios voisins d’Harmonium lorsqu’on lui a fait cette proposition. «Je n’étais pas trop certaine de ce qu’on attendait de moi, mais je l’ai fait et Serge [Fiori] l’a peaufiné avec moi, et voilà; j’avais ma voix gravée à tout jamais sur ce disque», raconte l’interprète, qui a encore un peu de misère à y croire.

Jeudi soir, au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, Judi Richards renouera avec les chansons qui lui ont fait découvrir son amour pour la musique québécoise.

«Quand tu vieillis, on dirait que certaines choses reviennent pour que tu puisses boucler la boucle», remarque la femme de 74 ans originaire de Toronto. «C’est un stress d’interpréter ces chansons presque 50 ans après, mais je n’ai qu’à écouter les chansons et ça me transporte directement au studio en 1975», explique-t-elle avec fébrilité.

Son fan #1 y sera

Le légendaire humoriste québécois et mari de Judi Richards, Yvon Deschamps, sera un spectateur attentif pour la première représentation du concert d’Harmonium Symphonique.

«Je ne le pousserai pas à venir voir les trois représentations», lance Mme Richards avec son rire contagieux. «C’est un long voyage et c’est déjà beaucoup qu’il soit là pour le premier soir», se réjouit celle qui est mariée au monologuiste depuis 1971.

Sans vouloir s’avancer dans les détails, la femme de M. Deschamps soutient que ce dernier est également dans une période de «bouclage de boucles» et que «plusieurs projets» inspirés de sa carrière sont présentement sur la table.

«On est rendus à se demander comment et dans quel ordre on va présenter tout ça», mentionne Mme Richards, qui ajoute que deux réalisations sur scène ainsi qu’une à l’écran sont présentement en chantier. «Mais je ne veux pas trop en parler», ajoute-t-elle.

Malgré les ambitieuses lancées auxquelles son mari participe, Judi Richards n’est pas inquiète que celui-ci brûle la chandelle par les deux bouts.

«Il est plus présent au début des projets; il donne son avis et approuve les plans qu’on lui propose, mais il n’a pas besoin de s’asseoir et travailler à proprement parler», explique-t-elle. «Finalement, il travaille sans travailler; c’est une belle retraite.»

La Grand-Messe du spectacle Histoire sans paroles, présenté par Harmonium Symphonique, sera en représentation au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré du 12 au 14 octobre. Le spectacle se déplacera ensuite à l’église Saint-Jean-Baptiste de Montréal du 16 au 18 novembre.

La Grand-Messe est le premier chapitre d’une trilogie de spectacles rendant hommage au groupe Harmonium qui seront présentés un peu partout dans la province d’ici la fin de l’année.