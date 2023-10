Quintuple médaillée aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles: Mary Lou Retton lutte pour sa vie et elle reçoit une vague d'amour incroyable et un immense appui financier

Quintuple médaillée en gymnastique aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles, l’Américaine Mary Lou Retton reçoit une vague d’amour incroyable dans sa lutte pour sa vie aux soins intensifs d’un centre hospitalier du Texas.

Mardi, sa fille McKenna Kelley a lancé un cri du cœur sur son compte Instagram. «Mon incroyable maman Mary Lou est atteinte d’une très rare forme de leucémie et elle se bat pour sa vie. Elle n’est pas capable de respirer par elle-même. En respect de sa vie privée, je ne dévoilerai pas tous les détails, mais je peux cependant mentionner qu’elle ne possède pas d’assurances. Vos prières et toute aide serait grandement appréciée par notre famille.»

La famille de la première médaillée d’or olympique américaine au total de tous les appareils a lancé une campagne de souscription qui connaît un très grand succès. Au départ, la famille visait un objectif de 50 000$ US, mais la réponse a complètement dépassé leurs attentes. Au moment d’écrire ces lignes, le montant amassé était de 357 789$ US provenant de 6367 donateurs.

«En ces moments difficiles, ça signifie tout de voir qu’il y a autant de gens qui aiment et appuient notre mère, a écrit sa fille aînée Kelley Schrepfer. On n’avait pas réalisé qu’il y avait autant de gens qui aimaient notre mère autant que nous. Maman est traitée par les meilleurs spécialistes et elle continue de se battre sur une base quotidienne.»

Après ses succès aux Jeux de 1984 où elle a remporté une médaille d’or, deux d’argent et deux de bronze en obtenant notamment des notes parfaites de 10 à la poutre et aux exercices au sol, Retton est devenue une icône aux États-Unis. Elle a participé à plusieurs films et fait de nombreuses apparitions à la télévision, dont un passage dans Dancing with the Stars. Elle est devenue la première femme dont la photo a orné une boîte de céréales.

À la retraite depuis 1986 et âgée e 55 ans, elle a été intronisée au Temple de la renommée de la gymnastique internationale en 1997.