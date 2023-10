Saison de 50 buts pour Caufield: «tu pourrais gager quelques centaines de dollars»

Discret de nature, Cole Caufield a accepté d’ouvrir un peu son jeu devant l’auteur de ces lignes, jeudi après-midi, quelques heures après le retour de Toronto.

«Tout le monde sait que j’aime marquer des buts. C’est là-dedans que je suis le meilleur. Je fais tout ce que je peux chaque match pour en marquer le plus possible. Mais c’est une ligue où il est difficile de le faire.»

Ça, on le comprend. Néanmoins, l’Américain filait vers une saison de 46 buts avant de déclarer forfait en janvier, en raison d’une blessure à l’épaule. Depuis l’arrivée en poste de Martin St-Louis, le numéro 22 a maintenant touché la cible 49 fois en 84 rencontres.

Des statistiques qui m’ont incité à lui prédire une saison de 51 buts, dans le cahier spécial publié samedi dernier.

«C’est bien parti! J’en ai presque marqué deux, hier soir», a répondu Caufield à propos de cette prédiction.

D’accord. Mais s’il fallait placer une gageure là-dessus, que devrais-je être prêt à risquer? Un café, quelques milliers de dollars ou ma maison?

«Je ne voudrais pas que tu perdes trop. Alors, un café ou deux me semblerait raisonnable», a d’abord répondu Caufield, esquissant un sourire.

Puis, après quelques secondes de réflexion, il a ajouté : «En fait, tu pourrais gager quelques centaines de dollars.»

Un bond de 27 points

Si les pronostics sont bons sur le plan individuel pour Caufield, ils le sont moins en ce qui concerne les résultats de l’équipe. Très peu nombreux sont ceux qui accordent la moindre chance au Tricolore de participer aux séries éliminatoires.

«Ce ne sont pas eux qui jouent, donc on doit faire abstraction de leur opinion. Nous sommes jeunes, mais je pense que nous pouvons surprendre plusieurs équipes, a-t-il soutenu. On peut rivaliser avec n’importe qui. On l’a démontré hier soir [mercredi] contre les Maple Leafs, l’une des meilleures équipes de la ligue.»

C’est bien beau, mais faire un bond de près d’une trentaine de points en l’espace d’une saison, ça ne s’est pas vu souvent. C’est le tour de force que devra réaliser le Canadien s’il souhaite s’inscrire au tournoi printanier pour la première fois depuis sa présence en finale de la coupe Stanley, en 2021. Des 68 points récoltés la saison dernière, il devra passer, à tout le moins, à 95.

Ça paraît beaucoup, mais Caufield y croit.

«On ne sait jamais. Ça ne sert à rien de regarder les chiffres à l’avance. On est au fait que notre division est très compétitive. Jouer souvent contre les équipes de la division Atlantique va grandement nous aider dans notre développement. Ça ne peut être que bénéfique.»

Alors Cole, un café, quelques milliers de dollars ou la maison?

«Je suis certain que la cote est pas mal en notre défaveur. Donc, si tu gages un café, ça pourrait te rapporter beaucoup.»

Le premier depuis Kovalev

Pour réaliser ces deux objectifs, Caufield et ses coéquipiers auront besoin de l’appui indéfectible de Nick Suzuki, son principal complice.

Un marqueur de 80 points dans l’uniforme bleu-blanc-rouge n’est pas aussi rare qu’un marqueur de 50 buts, mais ça ne court pas les rues. À part Alex Kovalev, en 2007-2008, il n’y en a eu aucun dans le dernier quart de siècle.

Caufield a bon espoir de voir son capitaine mettre fin à cette sécheresse.

«J’irais définitivement pour quelques milliers de dollars. Je suis pas mal confiant dans celle-là. Nick joue tellement bien. En plus, il ne rate jamais un match.»

C’est noté. Rien ne va plus, les jeux sont faits.

Avis à tous, je prends mon café noir.