Taylor Swift rend hommage à Beyoncé

Taylor Swift ne tarit pas d'éloges sur Beyoncé.

Après la première du film-concert très attendu à Los Angeles, l'interprète de Cruel Summer s'est rendue sur Instagram pour rendre hommage à Beyoncé, qui a fait une apparition surprise lors de l'événement.

AFP

« Je suis tellement heureuse de ne jamais savoir ce que ma vie aurait été sans l'influence de @beyonce », a écrit Taylor Swift en légende d'un clip d'elle et de la superstar en train de partager du pop-corn lors de l'événement.

« La façon dont elle nous a appris, à moi et à tous les artistes, à briser les règles et à défier les normes de l'industrie. Sa générosité d'esprit. Sa résilience et sa polyvalence, poursuit Taylor Swift. Elle a été une lumière qui m'a guidé tout au long de ma carrière et le fait qu'elle soit venue ce soir est un véritable conte de fées. »

Taylor Swift a foulé le tapis rouge lors du lancement du film-concert ce mercredi. Beyoncé n'était pas la seule star à assister à la première. Selon Variety, Adam Sandler, Hayley Kiyoko, Simi Liu, Julia Garner, Flava Flav, Becca Tilley et bien d'autres ont assisté à la soirée tant convoitée.

« Chaque personne présente dans ce cinéma a été triée sur le volet et invitée à cette soirée parce qu'elle a fait preuve d'un soutien supplémentaire pour cette tournée, a déclaré la musicienne à ceux qui étaient invités à la première. J'apprécie cela plus que vous ne pouvez l'imaginer. »

En outre, l'interprète d'All Too Well a annoncé que le film Eras Tour, qui devait initialement sortir le 13 octobre, sortira un jour plus tôt en raison d'une « demande sans précédent ».