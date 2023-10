«The Burial» : Jamie Foxx et Tommy Lee Jones au tribunal

Jamie Foxx est l’avocat de Tommy Lee Jones dans The Burial, drame judiciaire qui n’est pas sans rappeler Erin Brockovich.

Évidemment, on pensera immédiatement à Erin Brockovich en regardant The Burial, cette histoire – également inspirée d’événements réels – oppose un David (en l’occurrence Tommy Lee Jones en propriétaire d’une entreprise familiale de pompes funèbres) à un Goliath (en l’occurrence Bill Camp en milliardaire canadien qui rompt un contrat), le tout sur fond de racisme systémique dans le sud des États-Unis.

Nous sommes dans les années 1990 quand Jerry O’Keefe (Tommy Lee Jones) et Ray Loewen (Bill Camp) scellent une entente verbale d’une poignée de main. O’Keefe, au bord de la faillite, lui cède à bon prix trois de ses pompes funèbres. Mais voilà, Loewen revient sur sa parole et refuse de donner suite. O’Keefe décide donc de le traîner en cour et cherche un avocat. Son choix se porte sur Willie Gary (Jamie Foxx), avocat flamboyant s’il en est un, dont les chemises colorées, les lunettes dorées et la rhétorique efficace font de lui un adversaire redoutable dans les prétoires.

Le procès devient rapidement un affrontement légal entre milliardaires et travailleurs, entre riches et pauvres, blancs et noirs, hommes de profit et hommes de valeur, l’éloquence de Gary soulignant – parfois avec férocité – le gouffre qui sépare les deux hommes.

Porté avec brio par les deux acteurs oscarisés auxquels se joignent le sympathique Mamoudou Athie (en jeune avocat, sorte d’apprenti de Gary) et l’efficace Jurnee Smollett (en avocate de Loewen), The Burial fait, malgré son scénario hautement prévisible, partie de ces films qui font du bien... surtout en ces temps de grisaille.

Note : 3,5 sur 5

The Burial est disponible sur Prime Video dès le 13 octobre.