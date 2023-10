Troisième lien: Marchand «sceptique» sur le projet de Duhaime

BRUGES | Le maire de Québec, Bruno Marchand, est «très sceptique» sur le projet du chef conservateur Éric Duhaime de relier les deux rives par trois ponts.

«Je serais curieux de voir les maquettes», a dit d’entrée de jeu le maire de Québec, qui est en mission en Europe, après avoir pris connaissance du projet d’Éric Duhaime. Ce dernier préconise une combinaison de trois ponts, au besoin, pour réaliser un troisième lien Québec-Lévis qui traverserait l’île d’Orléans.

«Je ne suis pas architecte ni urbaniste, a affirmé M. Marchand, mais je ne vois pas comment on va faire pour créer deux ponts supplémentaires, pour trois au total, et arriver avec quelque chose qui ne brisera pas à la fois la qualité de l’île, son architecture, son coup d’œil.»

Pas convaincu

Les informations fournies jusqu’à maintenant ne l’ont pas convaincu. «Je pars sceptique, très sceptique.»

Éric Duhaime estime qu’il faut un pont à six voies pour franchir le chenal sud de l’île d’Orléans et un autre de la même dimension au-dessus du chenal nord. Or, comme le futur pont de l’île n’est pas assez capacitaire et qu’on ne peut retarder sa construction, le chef conservateur estime qu’il faudrait en bâtir un autre à côté. Ce qui ferait trois ponts.

Il n’a pas présenté de budget ou de données d’achalandage pour un tel projet.