Un ex-arbitre de la LNH admet avoir favorisé les joueurs-vedettes

L’ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey (LNH) Tim Peel a affirmé que les joueurs-vedettes avaient droit à un traitement préférentiel de la part des officiels.

C’est la révélation qu’il a faite pendant son passage à la baladodiffusion «Snipes and Stripes», animée par l’ancien joueur de la LNH Jeremy Roenick.

«Ai-je donné des "breaks" à Sidney Crosby? Est-ce que je l’ai aussi fait avec Alexander Ovechkin et les autres superstars? Absolument, a affirmé Peel. Pourquoi pas? C’est pour eux que 18 000 personnes sont-là. Ils sont là pour les voir et non pas des plombiers de la quatrième ligne.»

Celui qui a travaillé pendant plus de 13 000 rencontres dans le circuit Bettman a cependant tenu à préciser que certaines pénalités devaient être appelées, et ce, peu importe l’auteur de l’infraction.

Peel a été congédié par la LNH en 2021 à la suite d’une enquête interne. Au moment où il croyait son micro fermé, il avait justifié une punition à un joueur sur la glace en affirmant qu’il devait seulement imposer une pénalité à l’équipe, même si le geste commis ne le nécessitait pas.

