«Vampire humaniste cherche suicidaire consentant»: une comédie noire qui a du mordant

Après une série de courts métrages célébrés à l’international, la réalisatrice Ariane Louis-Seize s’offre un premier long métrage étonnant avec Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, une comédie noire drôle, joyeusement décalée et parfois même touchante.

Le film s’ouvre sur une fête d’anniversaire de la jeune Sasha, qui reçoit, en guise de cadeau, la visite d’un clown. Mais on comprend rapidement que le sympathique amuseur public n’est pas là pour faire rire Sasha. Les parents de la fillette l’ont plutôt engagé pour permettre à Sasha d’utiliser pour la première fois ses dents de vampire...

On retrouve ensuite Sasha (jouée par Sara Montpetit) plusieurs années plus tard. Maintenant âgée de 68 ans (l’âge de l’adolescence pour un vampire!), elle inquiète plus que jamais ses parents (Sophie Cadieux et Steve Laplante) parce qu’elle n’arrive toujours pas à mordre et que sa survie est, par conséquent, menacée. Le problème, c’est que comme elle ressent trop de compassion pour les humains, ses dents de vampire n’ont toujours pas poussé.

Un soir, alors qu’elle erre dans les rues, Sasha fait la rencontre de Paul (Félix-Antoine Bénard), un adolescent vivant avec des pensées suicidaires. Et si ce Paul acceptait de devenir sa première victime?

Une belle mélancolie

En mélangeant audacieusement la comédie noire et le récit initiatique, la réalisatrice Ariane Louis-Seize et sa coscénariste Christine Doyon ont concocté une œuvre singulière et charmante qui revisite les codes du film de vampires avec un humour absurde et pince-sans-rire savoureux. Ne cherchez pas de scène où le sang coule à flots. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant verse davantage dans la mélancolie que dans le gore.

La grande force du film réside dans sa façon d’aborder les thèmes habituels des récits d’apprentissage (affirmation de soi, amitié, conflits parent-ado) à travers des personnages de vampires qui vivent, en fin de compte, des problèmes similaires à ceux des humains.

Ariane Louis-Seize a aussi réussi l’exploit de rendre ces personnages étrangement attachants. Sara Montpetit (Maria Chapdelaine) se glisse merveilleusement bien dans la peau d’une jeune vampire fragile et sensible. Félix-Antoine Bénard (Comme des têtes pas de poule) fait aussi preuve d’une grande justesse en incarnant un adolescent en profonde dépression.

On s’en voudrait de ne pas souligner les performances amusantes des acteurs secondaires du film, de Sophie Cadieux à Marie Brassard en passant par Steve Laplante et Noémie O’Farrell. Cette dernière se révèle d’ailleurs particulièrement divertissante sous les traits d’une vampire dégourdie... et très affamée!

Note: 3,5 sur 5. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, un film d’Ariane Louis-Seize avec Sara Montpetit, Félix-Antoine Bénard, Sophie Cadieux et Steve Laplante. À l’affiche.