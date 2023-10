Vendou présente son deuxième album, Nexus: se donner la liberté d’être libre

Hommage à Blink-182 et à Sum 41, clin d’œil à Joe Dassin et textes de rap recherchés: Vendou refuse de se limiter à une seule étiquette lorsqu’il décrit le style de son nouvel album.

«On demande tellement aux artistes de faire des projets conceptualisés et d’avoir une ligne directrice», note Vendou, rappeur et chanteur de Montréal, fébrile à l’idée de présenter le projet le plus authentique de sa jeune carrière. «En tant qu’êtres humains, on est plus compliqués que ça; on est messy et plein de contradictions», relativise-t-il ensuite.

Après nous avoir offert Millénium en 2021 et le EP V Pour l’année suivante, Vendou attaque l’automne 2023 avec Nexus, un élan qui représente la complexité et les influences variées de cet artiste cultivé, à la plume littéraire.

Sur Sérendipité, qui nous ouvre les portes du projet, on retrouve le rappeur aux textes soignés et à la cadence apaisante qu’est Vendou, alors qu’il aborde sans complexe la période de dépression et d’épuisement qui a précédé la production de cet album.

«J’ai tourné en rond comme une puff de weed, fini noyé dans un verre de gin», rappe Vendou, qui célébrait 18 mois de sobriété le jour de son entrevue avec Le Journal.

Retour aux sources

En arrêtant de consommer, Vendou a su renouer avec des petits plaisirs de la vie qu’il avait délaissés lors des dernières années, comme jouer au hockey et aux cartes Magic, entre autres. Le principal intéressé croit que, de façon inconsciente, ce retour aux sources s’est aussi transporté vers le studio.

«Je voulais me faire du fun et plus montrer le côté de ma personnalité qui déconne; je le faisais sur les projets des Fourmis ou de L’Amalgame [deux collectifs dont il fait partie], mais j’avais de la difficulté à le faire sur mes projets solos», explique l’artiste.

Les morceaux 90’s Kids et Shirley Temple représentent à merveille l’état d’esprit dans lequel baignait Vendou au moment de produire Nexus.

Le premier titre, qui est justement l’un des singles de l’album, rend hommage au punk rock des années 1990 et du début des années 2000, avec des sons et des visuels difficilement dissociables des Blink-182 et Sum 41.

Puis, sur Shirley Temple, on retrouve des saveurs de hip-hop rétro et festif, notamment avec un clin d’œil direct à la chanson Hip Hop Hooray, de Naughty by Nature, parue en 1992.

Au bout du compte, Vendou s’est écouté. Il a retrouvé le contrôle de sa tête et de son cœur après une période creuse et a décidé de laisser la pression de côté au profit du plaisir; un changement de cap qui donne un résultat authentique et de grande qualité.

L’album Nexus sera offert le 13 octobre sur toutes les plateformes.