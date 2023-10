Voici où jouera chaque membre de l’édition championne des Remparts en 2023-2024

Depuis qu’ils ont conclu leur dernière danse par la conquête de la Coupe Memorial, la très grande majorité des joueurs des Remparts de 2022-2023 ont pris des directions différentes. Certains sont encore dans le junior alors que d’autres entament leur parcours professionnel.

Voici où sera chacun des membres de la formation des champions de la Coupe Memorial 2023.

James Malatesta

Il entamera la saison à... Cleveland, dans la Ligue américaine de hockey

Joueur par excellence des séries du trophée Gilles-Courteau, puis du tournoi de la Coupe Memorial, Malatesta a fait parler de lui lors du dernier camp des Blue Jackets de Columbus. Le fougueux attaquant a fait partie des derniers retranchés et entamera la saison dans la LAH avec les Monsters de Cleveland.

Zachary Bolduc

Il entamera la saison à... Springfield, dans la Ligue américaine de hockey

Tout comme Malatesta, Bolduc lui aussi fera ses débuts professionnels dans la LAH après avoir fait un bon bout de chemin au camp de son équipe de la LNH, les Blues de St. Louis. L’entraîneur-chef Craig Berube a eu de bons mots pour lui durant le camp: «Il a beaucoup progressé. Cette année, au camp, il a davantage utilisé ses habiletés, son coup de patin et son tir. Il était plus impliqué dans le jeu. Il s’est fait remarquer durant ce camp et il a bien fait.»

Théo Rochette

Il évolue à... Lausanne, en Suisse

Faute de contrat en Amérique du Nord, l’ancien capitaine des Remparts de Québec a pris la direction de la Suisse, où le Lausanne HC l’attendait depuis plusieurs années. L’attaquant canado-suisse ne se débrouille pas trop mal en Ligue nationale A alors qu’il compte sept points à ses 12 premiers matchs de la saison, ce qui le place au quatrième rang des pointeurs de son équipe.

Nathan Gaucher

Il amorcera la saison à... San Diego, dans la Ligue américaine de hockey (LAH)

Les échos d’Anaheim ont été positifs au sujet de Gaucher, qui a même porté un «A» sur son chandail lors du tournoi des recrues. Néanmoins, il amorcera lui aussi sa carrière professionnelle dans la Ligue américaine de hockey, à San Diego.

Pier-Olivier Roy

Il évolue avec... les Patriotes de l’UQTR (U Sports)

Auteur du but vainqueur, en prolongation, lors du match no 6 de la finale face aux Mooseheads d’Halifax, qui permettait aux Remparts de remporter le trophée Gilles-Courteau, Pier-Olivier Roy a accepté l’offre des Patriotes pour faire le saut dans les rangs universitaires canadiens. En deux matchs depuis le début de la saison, il a récolté une mention d’aide.

Nicolas Savoie

Il amorcera la saison à... Jacksonville (ECHL)

Le «général» à la ligne bleue des Remparts, comme l’avait souvent mentionné Patrick Roy, a signé un contrat avec le club-école des Sabres de Buffalo, les Americans de Rochester, lors de la saison morte, en tant que joueur autonome. Après l’avoir invité à leur camp principal, sur un essai professionnel, les Sabres l’ont retourné aux Americans, qui ont fait de même, lundi matin, en l’envoyant chez les Icemen de Jacksonville, dans la Premier AA Hockey League (ECHL).

Vsevolod Komarov

Il évolue avec... les Remparts de Québec

Membre important de la brigade défensive des Remparts l’an dernier, Komarov est de retour en tant que joueur de 19 ans et vétéran de l’équipe qui entame un processus de reconstruction. Le grand droitier se verra attribuer de grandes responsabilités par l’entraîneur-chef Éric Veilleux et pourrait être une monnaie d’échange importante lors de la période des Fêtes.

Justin Robidas

Il évoluera à... Norfolk (ECHL)

Après avoir signé à la toute dernière minute avec l’organisation des Hurricanes de la Caroline, l’an dernier, Robidas amorcera sa carrière professionnelle non pas dans la Ligue américaine de hockey, mais bien dans l’ECHL. La raison: les Canes n’ont pas d’équipe affiliée dans la LAH et ont été contraints d’envoyer plusieurs de leurs espoirs dans l’ECHL, faute de place avec les Thunderbirds de Springfield, le club-école des Blues de St. Louis, auquel les Hurricanes peuvent prêter certains joueurs.

Charles Savoie

Il évolue avec... les Remparts de Québec

Savoie fait partie du trio de joueurs de 20 ans des Remparts cette saison avec Simon Maltais et Mikael Huchette. Après six parties, il vient au premier rang des pointeurs de l’équipe avec cinq points, toutes des mentions d’aides, à égalité avec Antoine Dorion (1-4-5).

Jérémy Langlois

Il évoluera à... Rouyn-Noranda, dans la LHJMQ

Quelques jours après la conquête de la Coupe Memorial, les Remparts ont envoyé le défenseur aux Huskies de Rouyn-Noranda en retour de choix au repêchage. À Rouyn, il a l’occasion de se retrouver avec une autre équipe aspirante qui pourrait succéder aux Remparts comme championne du trophée Gilles-Courteau.

Charle Truchon

Il évolue cette saison à... Rimouski, dans la LHJMQ

Après avoir passé quatre saisons à Québec, Truchon est rentré au bercail lorsque les Remparts l’ont échangé à l’équipe de sa région natale, l’Océanic de Rimouski. Le natif de Matane tentera d’apporter son expérience aux joueurs de l’Océanic alors que l’organisation espère organiser le tournoi de la Coupe Memorial, l’an prochain.

Evan Nause

Il amorcera la saison à... Charlotte (AHL)

Choix de deuxième tour des Panthers de la Floride, Nause a été renvoyé aux Checkers de Charlotte, le club-école des Panthers, le 3 octobre dernier en vue de la prochaine saison, sa première chez les professionnels.

William Rousseau

Il évolue cette saison à... Rouyn-Noranda, dans la LHJMQ

Rousseau a lui aussi dû plier bagage rapidement après les deux conquêtes des Remparts, qui l’ont échangé à Rouyn-Noranda, où il est allé rejoindre son coéquipier Jérémy Langlois. À 20 ans, Rousseau espère obtenir une chance chez les professionnels et Rouyn-Noranda pourrait lui permettre de confirmer son statut de gardien d’élite dans la LHJMQ.

Kassim Gaudet

Il évolue cette saison avec... les Remparts de Québec

Après s’être dévoilé lors des dernières séries éliminatoires, Gaudet est de retour comme joueur de 19 ans avec les Diables rouges cette saison, eux qui en ont même fait leur capitaine. Il succède ainsi à Théo Rochette. Gaudet assurera la transition avec les jeunes joueurs de l’organisation puisqu’il devrait être avec l’équipe encore l’an prochain, comme vétéran de 20 ans.

Mikael Huchette

Il évolue avec... les Remparts de Québec

Opéré aux deux poignets en début de saison l’an dernier, Huchette a raté quatre mois d’activité avant de revenir au jeu pour la dernière ligne droite de la saison, les séries et le tournoi de la Coupe Memorial. Avec son retour comme joueur de 20 ans, les Remparts misent beaucoup sur lui pour ses qualités de leader en dehors de la patinoire.

Thomas Darcy

Il est en convalescence et demeure dans l’entourage des Remparts

Le défenseur droitier était pressenti comme un candidat pour l’un des trois casiers de joueurs de 20 ans des Remparts cette saison, mais une intervention chirurgicale au genou en juillet fait en sorte qu’il est sur le carreau pour quelques mois. Les Diables rouges ont décidé de le garder dans l’entourage de l’équipe, malgré tout.

Daniel Agostino

Il s’entraîne avec les Remparts de Québec

Agostino est le quatrième joueur de 20 ans dans l’organigramme des Remparts cette saison, derrière Mikael Huchette, Charles Savoie et Simon Maltais. Pour l’instant, il s’entraîne avec l’équipe et agit comme police d’assurance en cas de blessure. Il pourrait intégrer l’équipe comme régulier en deuxième moitié de saison, si d’autres vétérans étaient échangés.

Davis Cooper

Il n’a toujours pas de plan pour 2023-2024

Cooper ne faisait pas partie des plans comme joueur de 20 ans avec les Remparts, si bien que son passage fut bref lors du dernier camp d’entraînement. À l’heure actuelle, il n’a toujours pas déclaré ses intentions pour la prochaine saison.

Quentin Miller

Il évolue avec... les Remparts de Québec

Substitut de William Rousseau la saison dernière, Quentin Miller est maintenant l’homme de confiance des Remparts cette saison. Comme il a été repêché par le Canadien de Montréal en juin dernier, plusieurs regards seront sur lui en 2023-2024.

Elliot Lavoie

Il évolue avec... l’Everest de la Côte-du-Sud (LHJAAAQ)

Lavoie avait amorcé la saison avec l’Everest l’an dernier avant de se joindre aux Remparts, avec qui il a finalement disputé 50 parties. Il n’y avait pas de place pour ce joueur de 20 ans d’âge junior avec les Diables rouges et il est retourné au niveau junior AAA cette saison, où il a inscrit 22 points à ses 11 premiers matchs.