Winnie l’ourson tueur: un enseignant montre un film d’horreur sanglant à ses jeunes élèves

Des jeunes de 9 et 10 ans de la Floride auraient été traumatisés durant leur cours de mathématiques au moment où leur enseignant aurait choisi de projeter une adaptation d’horreur du conte pour enfants «Winnie l’ourson», malgré leurs protestations.

«Il n’a pas arrêté le film, même si les enfants disaient “hey, arrête le film, on ne veut pas voir ça’’», a déploré Michelle Diaz, la mère de deux jumeaux qui étaient dans la classe, à CBS Miami, a rapporté le «New York Post» jeudi.

Le 2 octobre dernier, des enfants de l’Académie d'éducation innovante à Miami Springs en Floride se seraient plaints à leurs parents après avoir été forcés par leur enseignant à visionner les trente premières minutes d’une adaptation tordue et sanglante du conte pour enfants «Winnie l’ourson», selon le média américain.

«Winnie The Pooh: Blood and Honey», qui se traduit par «Winnie l’ourson: du sang et du miel», est un film d’horreur non classé, dans lequel les gentils personnages se transforment en tueurs sanguinaires au moment où leur ami, Christopher Robin, les délaisse pour aller au collège.

Le film aurait été sélectionné initialement par les élèves, à qui l’enseignant aurait laissé la liberté de choisir, mais présenterait des scènes d’horreur qui «ne conviennent pas à la tranche d'âge», a admis la directrice de l’école, Vera Hirsch, par communiqué à CBS.

«Ce n’est pas à eux de décider ce qu’ils veulent. C’est à l’enseignant de choisir le contenu», a martelé la mère des jumeaux, en déclarant que plusieurs enfants avaient été sérieusement affectés par le visionnement.

De son côté, l’école a indiqué avoir adressé la situation avec l’enseignant impliqué, en plus d’avoir «pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et le bien-être des élèves».

«Nous surveillons activement les élèves et notre conseiller en santé mentale et notre directeur ont déjà rencontré ceux qui ont exprimé leurs inquiétudes», a-t-elle ajouté, selon le «NY Post»

L'œuvre pour enfant de Alan Alexander Milne est devenue libre de droits en janvier 2022, au moment où elle a fait son entrée dans le domaine public, permettant à tout un chacun de l’adapter.