10e édition du Salon FADOQ 50 ans +

La dixième édition du Salon FADOQ 50 ans + marque une étape significative dans l'histoire de cet événement qui se déroule jusqu’au 15 octobre, au Centre de foires d’Expo Cité. Pour célébrer cette édition anniversaire, les organisateurs ont prévu une programmation spéciale.

Au menu, plus de 30 conférences et spectacles informeront, divertiront et inspireront les visiteurs qui pourront aussi rencontrer divers invités spéciaux renommés, parmi lesquels figurent Marcel Leboeuf, Josée Lavigueur, Jeanick Fournier, Geneviève Jodoin, Marie-Josée Taillefer, Isabelle Huot et Alain Choquette.

Des professionnels chevronnés dans divers domaines animeront les 265 kiosques, proposant des activités, des voyages, des conseils financiers, des solutions d'habitation, des soins personnels, et bien plus encore!

Par ailleurs, une nouveauté passionnante s'ajoute au programme : la Zone emploi 50 ans +. Présentée par L’APE, un centre-conseil en emploi, cette initiative regroupera près de 500 offres d'emplois destinées à la main-d'œuvre d'expérience. Une occasion inestimable pour ceux qui cherchent de nouvelles perspectives professionnelles!

►Pour plus d'informations, visitez le site web : www.groupeproexpo.com/salonfadoq