TREMBLAY, Jean-Roch



À Québec, le 2 octobre 2023 est décédé monsieur Jean-Roch Tremblay à l'âge de 72 ans, époux de Madeleyne Lavigueur, fils de feu dame Irène Faucher et de feu monsieur Ulric Tremblay. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse adorée : Madeleyne; sa fille et son fils : Cindy (Martin Gaudette) et Roch (Catherine Dumouchel); son frère : Jean-Luc (Nicole Dugal); son beau-frère et sa belle-soeur : Marc-André (Andrée Blanchette) et Francyne Lavigueur; ses petits-enfants : Dominic, Maude et Francis Gaudette. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis. La famille tient à remercier et à souligner le travail remarquable de l'Unité de courte durée gériatrique de l'hôpital du Saint-Sacrement, pour les bons soins prodigués, de leur soutien et leur grande bienveillance tout au long de son hospitalisation. Une visite de condoléances aura lieu, de 12h30 à 14h30, au salonVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de recherche CERVO.