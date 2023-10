5 vins parfaits pour automne à bon prix

L’automne nous est tombé dessus sans crier gare.

Il fait nuit plus tôt et le temps chaud est bien derrière nous. On commence justement à changer nos habitudes de cuisine en faisant plus de mijotés, de viandes braisées et de ratatouilles. Voici cinq jolis flacons proposés à bon prix et qui pourront accompagner merveilleusement vos repas automnaux.

Buvez moins. Buvez mieux.

Brumont, Le Madiran d’Alain Brumont 2018, Madiran

France 13,5 % | ★★★ | $$ | 19,95 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 15173511

Amoureux de sa région viticole, Alain Brumont est aussi un formidable ambassadeur du Madiran et des vins du Sud-Ouest en général. N’ayant pas peur de transgresser les règles pour mieux revisiter ses classiques, le joyeux vigneron nous propose une formule « modernisée » du madiran corsé et plantureux en ajoutant 20 % de cabernet-sauvignon et 20 % de cabernet franc aux 60 % de tannant, cépage sombre et roi de l’appellation. Il en résulte un rouge certes corsé, mais aux tanins arrondis, une matière veloutée, des parfums aguicheurs et une finale soutenue.

Maria de Lourdes Mendes Oliva Nunes Osório, Quinta da Ponte Pedrinha 2021, Dão

Portugal 13 % | ★★1/2 | $1/2 | 15,75 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 10760492

Les vignobles et la cave du domaine Quinta da Ponte Pedrinha appartiennent à la famille de Maria de Lourdes Mendes Oliva Nunes Osório depuis le 18e siècle. Progressant sur un sol granitique, les deux cépages classiques de la région du Dão, l’encruzado et le cerceal branco, donnent ici un vin blanc bien sec, vif et rafraîchissant, avec une jolie couleur dorée. On est tout aussi étonné par les tonalités de citron, de pêche, d’herbes et de fleurs. Un blanc qui montre du coffre et qui en donne beaucoup pour le prix.

Domaine de l’Hortus, La Bergerie de l’Hortus 2021, Pic St-Loup

France 13,5 % | ★★★ | $$ | 23,60 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 427518

Un grand classique au répertoire des vins du Languedoc à la SAQ qui nous revient en force sur ce très joli millésime 2021. Un assemblage dominé par la syrah et complété par le grenache et le mourvèdre. On devine une élégance certaine dans le vin qui se montre énergique et éclatant avec des notes de violette, de garrigue et de fruits noirs. C’est plein tout en restant souple, fringant avec une impression coulante. Bonne longueur en finale avec des notes de cassis et d’eucalyptus. Servi autour de 15 °C, il accompagnera à merveille l’agneau.

Dominio de Tares, Baltos 2020, Bierzo

Espagne 14 % | ★★★1/2 | $$ | 20,05 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 12560099

Le Bierzo a connu un remarquable virage qualitatif au tournant des années 2000 et s’affirme aujourd’hui comme une région viticole de premier plan. Domaine de référence, Dominio de Tares est né une dizaine d’années après la création de l’appellation située dans le nord-est de la province de Léon. Le mencia compte pour 75 % de la production. Charnu et aérien, sans être trop puissant ni trop ferme, il offre un nez parfumé à souhait de prune, de cerise, de réglisse et de cacao. Un fruité généreux, presque juteux en bouche. C’est long et savoureux. Tout ça pour 20 $ !

La Fille Couillaud, Lord De La Ragotière, Chardonnay 2021

IGP Val de Loire, France 12 % | ★★1/2 | $1/2 | 15,20 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 10690501

Il est sérieusement difficile de trouver un chardonnay aussi agréable à boire à si petit prix. On ne refait pas le monde, évidemment, mais le fruité franc, les notes de miel, de poire et d’herbe sont agréables et donnent l’impression d’un vin nettement plus cher. En bouche, c’est léger, bien sec avec une acidité vive. Le vin montre une belle texture et offre une longueur saline des plus agréables. On achète les yeux fermés.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.