À ceux qui évitent de qualifier le Hamas d’organisation terroriste

«Parce que mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur de ce monde», disait Albert Camus.

Plusieurs jours après les pogroms du Hamas en Israël, je suis subjugué par la façon dont certains refusent de prononcer certains mots, ou tricotent des excuses devant ces actes de barbarie.

Le mot «terrorisme»

Certains sont bien timides pour qualifier le Hamas d’organisation «terroriste», que le Canada reconnaît, tout comme à peu près toutes les démocraties libérales.

Le Hamas est une organisation qui, dans sa charte même, réclame l’éradication d’Israël et des Juifs. Noir sur blanc, pas d’ambiguïté ici.

Ici, toute la classe politique – même si certains ont été plus clairs et rapides – a utilisé ce mot pour qualifier le Hamas.

Heureusement.

Mais d’autres jouent avec les mots. Et nagent dans les ambiguïtés.

Voilà par exemple qu’à la CBC, une directive émise par le Directeur des normes journalistiques intime les journalistes à ne pas utiliser le mot «terroriste». Il serait trop connoté politiquement.

D’autres, souvent à gauche, parlent plutôt du Hamas comme des «combattants palestiniens», des «militants» ou d’un «groupe armé palestinien».

Étranges slaloms pour éviter le mot «terrorisme», et qui visent à créer une équivalence entre le Hamas et Israël. Du pareil au même, des «adversaires» à égalité, dos à dos.

D’autres ne disent rien. Gardent le silence.

N’aurait-il pas été utile que la représentante de la lutte contre l’islamophobie, Amira Elghawaby, prenne la parole au moment où des manifestations de joie avaient lieu le lendemain des attaques au Canada?

Des manifestations, d’ailleurs, que plusieurs cherchent à excuser. Dans un genre de «oui, mais».

Or, comment peut-on justifier ce qui prenait les allures d’une célébration du Hamas, organisée par un partisan du Hamas, et qui, le comble, se terminait au consulat général d’Israël au lendemain du meurtre de milliers d’Israéliens?

Cause palestinienne

Une cause, celle des Palestiniens, aussi noble, juste et nécessaire est-elle, ne mérite jamais qu’on excuse la terreur, en jouant avec les mots et en alimentant un antisémitisme toujours présent dans nos sociétés.

En fait, ceux-là la déshonorent.