Abandon d'Innovitam : Bruno Marchand minimise les conséquences pour le secteur Est de la ville

BRUGES | Le maire de Québec minimise les conséquences de l'abandon du projet Innovitam et s'attend à ce que le gouvernement du Québec aide financièrement à développer le secteur Est de la Ville.

Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a confirmé à Radio-Canada que le gouvernement n'ira pas de l'avant avec l'implantation d'une zone d'innovation dans le quartier Est de la ville, un projet que la municipalité avait nommé «Innovitam», mais qui battait de l'aile depuis plusieurs mois. Ce n'est «pas pertinent» et il y a d'autres projets pour la région de Québec, a dit le ministre à la société d'État.

Pour le maire Bruno Marchand, cela ne signifie pas que la Ville ne développera pas le secteur Est ni qu'elle y a décontaminé 15 terrains pour rien.

Financement

«On va développer ce secteur-là. On va le faire. C'est un secteur d'avenir. Maintenant, la question du financement, que ça s'appelle Innovitam ou Machin chouette, pour moi, ce qui est important, c'est que le gouvernement nous soutienne. Quand M. Fitzgibbon dit qu'il va y avoir d'autres projets à Québec, on va le travailler et on va le prendre au mot et on va s'attendre à ce que ce soit à Québec.»

Le ministre avait cité les terrains de Rabaska à Lévis. Ce qui inquiète le chef de l'opposition, Claude Villeneuve, qui craint que Lévis prenne le pas sur la capitale. De Bruges, où il se trouve en mission, le maire a réagi.

Pas doublé par Lévis

«Il faut manquer de confiance en soi pour penser qu'on est en train de se faire doubler par Lévis. Québec est une capitale, elle a plus que sa part du lion. Et que Lévis se développe, c'est une bonne chose.»

Les terrains devaient être décontaminés, de toute façon, précise le maire. «La décontamination permet de créer du logement, des parcs qu'on ne peut pas créer sur des terrains contaminés.»

Il s'attend maintenant à des gestes concrets de la part du gouvernement. «L'argent du gouvernement du Québec pour soutenir le développement économique, ça c'est important.»