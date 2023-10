Accusé d’abus sexuel par 85 patientes: un médecin spécialiste insistait sur des examens inappropriés

Un médecin spécialiste du Massachusetts qui se serait obstiné à proposer des examens inappropriés des parties intimes à ses patientes a été accusé d’abus sexuel par 85 d’entre elles, selon un recours collectif déposé mercredi.

«Il faisait des choses qui n'étaient pas standard, qui n'étaient typiques d'aucun examen gynécologique normal et à ce moment-là, vous savez, je me suis sentie méfiante», a déclaré Samantha Sullivan, l’une des poursuivantes, en entrevue avec CBS News.

Mercredi, plus de 85 anciennes patientes du Dr Derrick Todd ont joint leur voix pour dénoncer celui qui leur aurait fait subir des examens pelviens, des examens des seins et des examens rectaux inappropriés, lors de rendez-vous pour des «soins primaires», selon des documents judiciaires déposés mercredi devant la Cour supérieure du comté de Suffolk.

Il s’agit de la troisième poursuite déposée contre le docteur, qui était pourtant spécialisé en rhumatologie, c’est-à-dire ce qui entoure les os, la colonne vertébrale, les muscles et les articulations. Mais selon les autorités, le nombre de victimes devrait encore augmenter.

«Il est spécialisé dans des maladies rhumatologiques auto-immunes très rares, que j'ai», aurait indiqué une autre ancienne patiente, Mimi DiTrani, dans une poursuite précédente, en alléguant qu’au lieu de réaliser des imageries par résonances magnétiques (IRM) de ses os, il aurait plutôt insisté pour que des examens gynécologiques et des seins soient répétés, selon CBS Boston.

Une autre de ses victimes alléguées, Sabrina Soini, aurait quant à elle subi un «massage pelvien de 45 minutes», après lequel, il lui aurait posé «toutes sortes de questions extrêmement inappropriées et personnelles sur votre vie sexuelle», a-t-elle témoigné au média américain.

«Ces examens étaient performés pour sa propre gratification sexuelle», aurait souligné le document judiciaire, en précisant que les actes horrifiants et traumatisants se seraient tenus «aussi loin qu’en 2011 et ont continué jusqu’à juillet 2023, au moment de l’ouverture d’une enquête» et de son renvoi, a indiqué CBS News.