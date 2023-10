Bouchée généreuse: pas de rencontre avec le maire à l'horizon

BRUXELLES | Le maire n'a pas l'intention de rencontrer en personne le directeur général de La Bouchée généreuse, mais affirme que son administration travaille à la recherche de solutions et rappelle que le dossier est une responsabilité du gouvernement.

Pierre Gravel réclamait jeudi un tête-à-tête avec le maire de Québec, Bruno Marchand, pour discuter des difficultés que vit son organisme d'aide alimentaire. Il a lancé un appel à l’aide pour doter La Bouchée généreuse de nouveaux locaux.

Le maire répond qu'il ne le rencontrera «pas à court terme», mais il souligne qu'une réunion était prévue depuis un certain temps. Elle doit avoir lieu mercredi prochain avec des membres de son cabinet. «Quand on parle au cabinet, on parle au maire», illustre l'élu qui affirme que le maire ne peut répondre positivement à toutes les demandes.

Pas à ExpoCité

«On cherche avec lui des espaces», indique M. Marchand. Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle, suggérait de trouver un local vide appartenant à la Ville. Le maire affirme que cela fait partie des options, mais rejette la suggestion de M. Villeneuve d'un déménagement à ExpoCité, parce que cet espace a d'autres fonctions.

Il rappelle que c'est le Secrétariat de la Capitale-Nationale qui est responsable du dossier. M. Gravel «le sait très bien.» «C'est pas parce qu'on l'abandonne que je dis ça. La Ville fait des efforts, communique avec lui.»

Attention de jeter la pierre

«Il faut faire attention quand un organisme communautaire nous lance la pierre comme ça, ajoute le maire. Quand on regarde tout ce qu'on a fait pour lui et qu'on continue à faire, je pense que lui aussi a une responsabilité. Et le porteur, c'est même pas la Ville, c'est le Secrétariat de la Capitale-Nationale.»